Stellantis Pro One e Sic Europe: oltre 1000 veicoli commerciali in fornitura per una mobilità sostenibile

Scopri come Stellantis Pro One sta rivoluzionando la logistica, avendo già consegnato oltre mille veicoli a Sic Europe.

Stellantis Pro One ha raggiunto un traguardo significativo con la consegna di oltre mille veicoli commerciali a Sic Europe, un’importante azienda operante nel settore della logistica e del trasporto. Questo accordo, siglato a luglio dello stesso anno, ha generato un flusso costante di forniture, con 600 veicoli già operativi nella prima parte dell’anno e ulteriori 400 consegnati recentemente.

Dettagli dell’accordo e dei veicoli forniti

Il contratto stipulato tra Stellantis Pro One e Sic Europe prevede in totale la fornitura di 1.200 veicoli, tutti appartenenti alla categoria large della gamma Stellantis. Questi mezzi, prodotti nello stabilimento di Atessa, in provincia di Chieti, includono modelli ben noti come il Fiat Ducato, l’Opel Movano, il Citroën Jumper e il Peugeot Boxer.

Personalizzazione e utilizzo

I veicoli sono stati personalizzati in base alle esigenze di Sic Europe, azienda specializzata nelle consegne last mile, sia a livello nazionale che internazionale. Questa flotta è progettata per affrontare le sfide del trasporto moderno, consentendo all’azienda di gestire un ampio ventaglio di servizi, inclusa la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici.

Impegno verso la sostenibilità

Sic Europe attualmente dispone di oltre 4.000 mezzi per le consegne, tra cui veicoli elettrici. L’azienda ha avviato un percorso di transizione verso una flotta più sostenibile, puntando a convertire il 40% dei suoi mezzi in veicoli a zero emissioni. Questo obiettivo si allinea con la crescente necessità di ridurre l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.

Strategia di Stellantis Pro One

Stellantis Pro One sta attuando una strategia orientata all’espansione nel mercato dei veicoli commerciali. L’azienda punta sulla modularità e sulla personalizzazione, permettendo ai clienti di configurare i mezzi in base alle proprie esigenze operative. Questa flessibilità risulta fondamentale per affrontare le dinamiche in continua evoluzione del mercato della logistica.

Collaborazione tra Stellantis Pro One e Sic Europe

La collaborazione tra Stellantis Pro One e Sic Europe rappresenta un passo significativo nella trasformazione del settore della logistica. La crescente domanda di flotte dedicate all’ultimo miglio, insieme alla standardizzazione delle soluzioni tecniche, guida questa evoluzione. L’attenzione si concentra sempre di più sulla sostenibilità e sull’efficienza operativa.

Con la consegna delle ultime 400 unità prevista per la fine dell’anno, Stellantis Pro One e Sic Europe si preparano ad affrontare un futuro ricco di opportunità. In questo contesto, innovazione e sostenibilità saranno al centro delle strategie aziendali.