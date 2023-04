La nuova Subaru Crosstrek 2024 debutterà l'anno prossimo in Giappone. Scopriamo alcune delle sue caratteristiche principali.

Sapevamo che Subaru stava preparando la prossima generazione della Crosstrek e, come annunciato, la presentazione è avvenuta diverso tempo fa.

Subaru Crosstrek 2024: caratteristiche, design, motori

Non sorprende che il veicolo sia molto riconoscibile, dato che Subaru è sempre molto riservata nel riprogettare un modello. Soprattutto quando vende bene.

Ciò che notiamo sono le caratteristiche anteriori e posteriori più pronunciate, che si tratti di fari, fendinebbia, griglia, luci, diffusore posteriore, ecc. C’è anche una maggiore presenza di plastica all’altezza dei parafanghi. È una questione di gusti, ma sta diventando un po’ una caricatura.

La nuova Crosstrek si basa su una versione migliorata della piattaforma che ancora serve il modello attuale. I dettagli sui componenti che serviranno le versioni nordamericane non sono ancora stati condivisi, ma è lecito supporre che non ci saranno grandi cambiamenti su questo fronte.

Motori

La versione giapponese monta un motore a 4 cilindri da 2,0 litri e il sistema ibrido e-Boxer di Subaru, una tecnologia che non è ancora arrivata in Giappone. Non è chiaro se l’ibrido plug-in sarà ancora presente nel menu della nuova generazione. Naturalmente, la trazione integrale e il cambio CVT faranno parte del pacchetto. Possiamo solo sperare che il cambio manuale ritorni con il nuovo modello.

Anche a bordo sono state apportate modifiche, in particolare con un touch screen più grande, disposto verticalmente, come negli altri modelli del marchio. Sono presenti anche nuovi sedili. Anche il sistema Eyesight, che include una serie di funzioni di sicurezza, beneficerà di miglioramenti.

Come si può vedere, ci sono ancora molte informazioni da fornire.

La nuova Crosstrek debutterà l’anno prossimo in Giappone, il che significa che arriverà da noi un po’ più tardi, come modello del 2024.

LEGGI ANCHE: