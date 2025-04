Un passo avanti nella mobilità elettrica

La Subaru Solterra MY26 rappresenta un significativo progresso nel panorama dei SUV elettrici, combinando efficienza, tecnologia avanzata e comfort. Con un’autonomia aumentata di oltre il 25% rispetto al modello precedente, la nuova generazione del SUV giapponese promette di soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo elettrico versatile e performante. Il pacco batteria agli ioni di litio da 74,7 kWh non solo estende le percorrenze, ma offre anche un sistema di pre-condizionamento intelligente che ottimizza la temperatura della batteria, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni climatiche avverse.

Design rinnovato e funzionalità migliorate

Il design della Subaru Solterra MY26 è stato completamente rivisitato, con un frontale che presenta una nuova firma luminosa a LED e un logo Subaru illuminato. I fari anteriori, riprogettati per una visibilità notturna ottimale, e il paraurti aerodinamico contribuiscono a un’estetica moderna e accattivante. Anche gli interni sono stati aggiornati, con materiali di alta qualità e un’ergonomia migliorata, per un’esperienza di guida più confortevole e silenziosa. La stabilità in marcia è stata potenziata grazie a uno spoiler integrato, che non solo migliora l’aspetto estetico, ma anche la resistenza all’aria.

Prestazioni off-road e trazione intelligente

La Subaru Solterra MY26 non è solo un SUV elettrico per la città, ma è progettata anche per affrontare percorsi fuoristrada. Grazie al sistema di trazione integrale Symmetrical AWD, che utilizza motori anteriori e posteriori indipendenti, la vettura offre una gestione dinamica della potenza. Il sistema X-MODE, insieme al Grip Control e al Downhill Assist Control, consente di affrontare terreni difficili con facilità. Con un’altezza da terra di 21 cm e sospensioni rinnovate, la Solterra MY26 è pronta a garantire avventure in ogni condizione.