Superbike 2025: I Numeri Chiave e il Ruolo da Protagonista di Brembo

Il Campionato Mondiale Superbike del 2025 si è rivelato un palcoscenico di emozioni e performance straordinarie, con Brembo che ha svolto un ruolo cruciale nel successo di numerosi piloti. Con la ripresa prevista a febbraio a Phillip Island, è interessante esaminare i dati più significativi di questa edizione, che evidenziano il predominio della tecnologia di frenata avanzata offerta da Brembo.

Performance e record nel 2025

Quest’anno, Toprak Razgatlioglu ha lasciato il segno nel mondo della Superbike, conquistando ben tre titoli mondiali. Il suo primo trionfo è arrivato con Yamaha, seguito da due successi con BMW, sempre equipaggiato con le pinze Brembo, che ritroverà nel 2026 in MotoGP.

Frenate da record

Una delle manovre più impressionanti del campionato è avvenuta alla curva 1 del Balaton Park Circuit, dove i piloti hanno frenato da 277 km/h a 59 km/h in un incredibile tempo di 5,6 secondi. Questo tempo ha fissato un nuovo record per il 2025, dimostrando l’efficienza dei sistemi frenanti utilizzati.

Inoltre, i costruttori che hanno ottenuto almeno un titolo piloti nel campionato sono ben sette: Ducati, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Yamaha e Suzuki, tutti con freni Brembo, a sottolineare l’affidabilità e l’efficacia di queste componenti.

Dominio italiano e successi continui

Il 2025 ha visto 12 dei 14 team partecipanti utilizzare freni Brembo, confermando la loro supremazia nel settore. Un altro traguardo impressionante è stato il numero di vittorie consecutive di Razgatlioglu, che ha raggiunto 13 vittorie, uguagliando il record stabilito nel 2025, sempre con la sua BMW e i freni Brembo.

Pressioni stratosferiche

Durante le gare, la pressione del liquido frenante della BMW di Razgatlioglu ha toccato i 15 bar alla curva “Quercia” nel circuito di Misano Adriatico, segnando un altro primato stagionale. Non solo, il pilota ha raggiunto un totale di 25 podi consecutivi, eguagliando il primato di Colin Edwards del 2002, che era l’unico a non aver utilizzato freni Brembo.

Innovazioni tecnologiche e risultati straordinari

Le pinze Brembo del Campionato Mondiale Superbike 2025 hanno visto un incremento della superficie dei pistoni esposti all’aria di oltre 30% rispetto ai modelli standard, migliorando così la dissipazione del calore e l’efficacia complessiva del sistema frenante.

Un aspetto sorprendente è che in tutte le 36 gare del campionato, le moto equipaggiate con pinze Brembo hanno registrato 36 vittorie, un segno della loro superiorità tecnica. I piloti italiani, in particolare, hanno raggiunto il podio ben 46 volte: Nicolò Bulega con 32, Danilo Petrucci con 7, Andrea Locatelli con 4 e Andrea Iannone con 3.

Statistica finale

La competizione del 2025 ha visto un totale di 108 podi distribuiti tra nove piloti, tutti utilizzando freni Brembo. La prima vittoria di Andrea Locatelli è avvenuta alla gara numero 154, segnata dall’uso di freni Brembo in Gara2 ad Assen. Interessante è anche il dato del circuito Estoril, dove per frenare da 305 km/h a 78 km/h è stato necessario uno spazio di 282 metri, il massimo dell’anno.

Il liquido per freni Brembo HTC64, impiegato da 20 piloti del campionato, ha un punto di ebollizione a secco di 335 gradi Celsius.