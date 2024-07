Opel Grandland 2024: prezzo, dimensioni, interni, motorizzazioni

Opel Grandland 2024, scopriamo come si presenterà la nuova generazione del B-Suv del brand tedesco.

La Opel Grandland arriva sul mercato con il nuovo Model Year che porta in dote numerosi cambiamenti rispetto al modello che siamo stati abituati a vedere su strada, dopo diversi anni è giunto anche per lui il momento di “diventare grande” vediamo quindi cosa porta in termini di novità.

LEGGI ANCHE: Come pulire i sedili con il bicarbonato

Opel Grandland 2024: dimensioni, interni, motorizzazioni

La nuova Grandland 2024 cambia in termini di dimensioni e cresce rispetto al passato avvicinandosi in maniera molto forte ai competitor che punta a sovrastare con un prodotto di qualità. Di seguito vediamo le dimensioni dell’auto:

Lunghezza : 4 metri e 65

Larghezza : 1 metro e 89

Altezza: 1 metro e 66

I dati di larghezza e altezza restano più o meno in linea con il modello precedente, a cambiare è la lunghezza che aumenta di ben 50 cm, a dimostrazione che si è lavorato molto per far cambiare volto all’auto e i tecnici ci sono anche riusciti.

Gli interni si alzano in termini di qualità con nuovi sedili e materiali costruttivi per l’abitacolo molto attenti all’ambiente. Parlando di tecnologia vi è da segnalare il nuovo schermo centrale da 16 pollici con ChatGPT integrato ed anche configurabile con l’head-up display come optional.

Le motorizzazioni della nuova Opel Grandland 2024 sono per quanto riguarda l’ endotermico solo ibrido con un powertrain da 48V da 136 cavalli. La Plug-in potrebbe adottare il motore da 195 cavalli con cambio automatico a 7 rapporti, il medesimo montato sulla Peugeot 5008.

LEGGI ANCHE: Fiat Panda Elettrica 2024 – prezzo, autonomia, costo, quando esce

Il prezzo

Il prezzo della Opel Grandland 2024 è di 45.000 euro per la versione ibrida e di 50.000 per quella totalmente elettrica. La base potrebbe costare poco più di 40.000 euro.

L’arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine dell’estate o per l’inizio dell’autunno.