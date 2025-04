Design e dimensioni del SYM CLBCU Colibrì

Il SYM CLBCU Colibrì si presenta come uno scooter dalle dimensioni super compatte, ideale per la mobilità urbana. Con un’altezza della sella di soli 745 mm, è perfetto per i conducenti di tutte le stature. Questo scooter è disponibile in due motorizzazioni, 50 e 125 cc, entrambe progettate per offrire un’esperienza di guida fluida e maneggevole. La scelta del nome ‘Colibrì’ non è casuale: come il piccolo uccello, questo scooter è agile e veloce, capace di destreggiarsi nel traffico cittadino con facilità.

Motorizzazione e prestazioni

Il nuovo scooter è equipaggiato con un motore monocilindrico 4T raffreddato ad aria. La versione da 49,5 cc eroga poco più di 3,3 CV e 3,2 Nm a 7.500 giri/min, mentre la motorizzazione da 124,6 cc offre 9,6 CV a 7.000 giri/min e 10,4 Nm a 5.500 giri/min. Entrambi i modelli sono dotati del sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System), sviluppato in collaborazione con Keihin, che migliora l’efficienza di combustione e il raffreddamento del motore, garantendo prestazioni ottimali e riduzione dei consumi.

Caratteristiche tecniche e comfort

Il SYM CLBCU Colibrì condivide una base tecnica solida, con un telaio tubolare in acciaio e una forcella telescopica. La versione 50 è dotata di una coppia di ammortizzatori posteriori, mentre il modello 125 utilizza un singolo ammortizzatore. I piccoli cerchi da 10 pollici sono equipaggiati con pneumatici tubeless, garantendo una guida sicura e confortevole. Il sistema frenante prevede un freno a disco all’anteriore e un freno a tamburo al posteriore, assicurando una frenata efficace in ogni situazione. Inoltre, il vano sottosella da 22,5 litri offre ampio spazio per riporre oggetti personali, rendendo questo scooter ancora più pratico per l’uso quotidiano.

Design moderno e opzioni di colore

Il design del SYM CLBCU Colibrì è moderno e accattivante, con luci full LED e una strumentazione LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie al pilota. La pedana piatta da 264 mm facilita l’accesso e la stabilità durante la guida. SYM propone il nuovo Colibrì 125 in tre eleganti colorazioni: bianco opaco, grigio opaco e viola opaco, con un prezzo di partenza di 2.399 euro. Questo scooter non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio accessorio di stile per chi desidera muoversi con classe in città.