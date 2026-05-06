Tensioni commerciali: come l’Europa cerca di sventare l’aumento dei dazi auto verso gli USA

Bruxelles è al lavoro per evitare che l'ipotesi di dazi Usa sulle auto diventi realtà; il ministro Urso aggiorna la Camera e chiede coordinate europee per tutelare la filiera

Lo spettro di nuove tasse sulle vetture europee dirette negli Stati Uniti ha acceso allarmi, ma al momento non è ancora diventato provvedimento esecutivo. In seguito all’annuncio di un possibile aumento dal 15% al 25% delle tariffe da parte dell’amministrazione statunitense, il tema è stato sollevato in Parlamento, dove il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fornito aggiornamenti sulle trattative in corso tra Bruxelles e Washington. È importante sottolineare che, secondo il ministro, le minacce non risultano formalizzate tramite atti amministrativi che le renderebbero immediatamente operative.

La risposta italiana privilegia un approccio comune a livello europeo: il Governo punta a sostenere l’azione della Commissione europea, che ha la competenza di rappresentare l’Unione nei negoziati commerciali, per evitare risposte frammentate che potrebbero innescare un ciclo di ritorsioni dannoso per l’intero settore. In questo quadro sono già avvenuti contatti bilaterali, con il commissario Maros Šefčovič che ha incontrato il rappresentante americano al Commercio, Jamieson Greer, con l’obiettivo esplicito di impedire l’aggravamento delle tariffe.

Perché l’Europa vuole negoziare unita

L’idea centrale espressa dal Governo è che una risposta isolata da parte di singoli Stati membri rischierebbe di compromettere la posizione negoziale dell’Unione. Proteggere la competitività della filiera industriale europea significa anche preservare i posti di lavoro, gli investimenti e la capacità produttiva delle imprese. In questo contesto, il Governo italiano ha ribadito la richiesta di estendere il principio della neutralità tecnologica nella revisione del regolamento sulle emissioni CO2, un elemento che secondo Roma contribuisce a mantenere condizioni di parità tra diverse tecnologie e applicazioni produttive.

Le trattative in corso

Nei colloqui recenti la Commissione ha cercato di ottenere rassicurazioni e alternative praticabili per Washington, nella speranza di evitare che le intenzioni dichiarate si traducano in misure concrete. Al contempo, Roma monitora l’evoluzione per valutare impatti specifici su settori sensibili, come l’automotive di fascia alta. Il dialogo diplomático-commerciale mira a trovare soluzioni che riducano il rischio di escalation, puntando su negoziati tecnici piuttosto che su ritorsioni tariffarie.

Impatto sui produttori italiani: lusso e volumi

Se le misure dovessero comunque essere adottate, l’effetto non sarebbe uniforme per tutti i marchi. Secondo quanto illustrato in Parlamento, le esportazioni dirette dall’Italia dei segmenti più esclusivi, come Ferrari e Maserati, potrebbero subire impatti più limitati rispetto al settore di massa: negli ultimi mesi entrambi i brand hanno registrato un aumento della produzione che attenuerebbe la pressione tariffaria sulle vendite estere. Tuttavia, permane la preoccupazione per la catena dei fornitori e per le imprese che operano nei segmenti a più basso margine, dove un incremento delle tariffe rischierebbe di comprimere ulteriormente redditività e investimenti.

Assicurazioni auto: proposta e limiti normativi

Il Question Time è servito anche per affrontare la questione delle tariffe assicurative: alcuni parlamentari hanno suggerito l’introduzione di un premio medio nazionale al fine di riequilibrare le condizioni tariffarie sul territorio. Il ministro Urso ha accolto positivamente l’idea di valorizzare i comportamenti virtuosi degli assicurati — ad esempio chi non registra sinistri pur circolando in aree ad elevato rischio come la Campania — e ha annunciato forme di moral suasion verso le compagnie per premiare maggiore prudenza, senza tuttavia imporre interventi amministrativi sui prezzi.

Vincoli europei e rischio di procedure

Urso ha spiegato che un ritorno a strumenti di controllo o amministrazione delle tariffe non è praticabile senza esporsi a sanzioni comunitarie: il quadro normativo europeo sancisce la libertà di fissazione dei prezzi e qualsiasi misura di questo tipo potrebbe dare adito a procedure di infrazione, con costi che alla fine inciderebbero sui cittadini. Da qui la scelta di privilegiare azioni di indirizzo e collaborazione con il mercato piuttosto che interventi coercitivi.

Prossimi passi e convocazioni

Sul fronte interno, il Governo ha annunciato la convocazione del Tavolo automotive con il gruppo Stellantis nelle prossime settimane per fare il punto sulla situazione del settore e sulle misure di sostegno. Inoltre, il CEO del gruppo, Antonio Filosa, terrà un’informativa alla Camera mercoledì 17 giugno, un passaggio che servirà a chiarire intenzioni e piani industriali. L’approccio delineato resta improntato alla prudenza: coordinamento europeo, dialogo con gli USA e sostegno ai comportamenti virtuosi sul mercato assicurativo per proteggere la competitività nazionale.