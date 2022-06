Le future Cupra sono decisamente promettenti. La Tavascan è già un successo insieme alla Terramar, un nuovo modello che dovrebbe prendere il posto della Cupra Ateca con motori ibridi.

Future Cupra: tutte le info principali

Cupra Terramar, la grande novità

Questa è stata una vera sorpresa: l’annuncio ufficiale di questo famoso SUV che è stato recentemente annunciato durante il grande piano di investimenti di 10 miliardi di euro in Spagna. La Terramar (terra e mare in spagnolo) è un SUV di medie dimensioni lungo 4,50 metri che prenderà logicamente il posto dell’Ateca. Tuttavia, Cupra ha chiarito che la Terramar non è la sostituta dell’Ateca. E così sia.

Ma entrambe hanno lo stesso spirito, con un dettaglio: la Terramar sarà sia termica che ibrida e ricaricabile, con un’autonomia annunciata di 100 km in modalità elettrica.

Questo implica una batteria di generosa capacità e un conseguente peso, ma Cupra non dice nulla per il momento sui retroscena di questa Terramar che sarà lanciata nel 2024 e prodotta in Ungheria. Sapete dove? Nello stabilimento della… futura Audi Q3.

Cupra Tavascan, la versione di serie

Non fatevi ingannare: il Tavascan è un cugino della Volkswagen ID.5. La base è la piattaforma MEB con batterie da 77 kWh e 300 CV per l’interpretazione sportiva del SUV tedesco.

Tuttavia, l’ID.5 e il Tavascan non offrono la stessa esperienza a bordo! L’abitacolo, con il suo ampio cruscotto che si estende sulla console centrale sospesa, ricorda quasi la cabina di pilotaggio di una nave aliena. È incredibile!

L’enorme touch screen centrale è rivolto verso il conducente e contiene tutte le funzioni di comfort, compreso il climatizzatore. Un peccato, quindi, per chi sperava di avere a disposizione pulsanti o manopole per regolare la temperatura.

Dove verrà prodotto il Tavascan? Cupra non ha ancora deciso. Se i siti di assemblaggio della Terramar e della Urban Rebel sono noti, non è così per il SUV elettrico. Anche se la logica vorrebbe che fosse assemblato insieme all’ID.5 a Zwickau, in Germania.

Cupra Urban Rebel, il più economico

Sulla Urban Rebel, il motore anteriore sviluppa 226 CV e spinge l’iberica a 100 km/h in 6,9 secondi. Sono già in programma due versioni: una focalizzata sullo sport, con un’autonomia di circa 400 km, e un’altra “long range” che andrà un po’ oltre, fino a 440 km. La capacità della batteria è ancora sconosciuta, ma con il passo di 2,60 metri e ciò che sappiamo del gruppo Volkswagen, dovrebbe essere di circa 58 kWh.