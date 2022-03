Tesla Cybertruck: caratteristiche, prezzo e autonomia

Il Tesla Cybertruck, il primo pick-up elettrico del marchio californiano, è stato presentato ufficialmente il 22 novembre a Los Angeles, California. Ecco di seguito tutte le sue caratteristiche.

Il design del Cybertruck

Il design del Cybertruck non lascia indifferenti, a dir poco.

L’obiettivo di Tesla era di realizzare un veicolo che si distinguesse dalla concorrenza, e ci è riuscita! Per quanto riguarda l’estetica, ognuno avrà la propria opinione su questo design grezzo. Con quasi 6 metri di lunghezza e 1,90 metri di altezza, questo pick-up è un passo avanti rispetto alla stella della categoria, il Ford F-150. Tuttavia, viene offerta solo una dimensione, mentre i suoi rivali sono disponibili in molte configurazioni.

Tesla, tuttavia, si vanta della solidità della sua macchina. Questo “esoscheletro” d’acciaio ultra-forte si dice sia molto più durevole del suo rivale, e persino resistente ad alcuni proiettili. La sua vetrata composita ‘clear metal’ è anche progettata per essere più forte della concorrenza.

Prestazioni e capacità

Tre versioni compongono il catalogo iniziale del Tesla Cybertruck. La variante entry-level ha un motore posteriore, quindi solo due ruote motrici, con potenza e coppia non menzionate.

Tuttavia, si dice che sia capace di 0-100 km/h in 6,5 secondi e ha una velocità massima di 177 km/h. La seconda versione bimotore avrà quattro ruote motrici. Abbassa l’accelerazione a 4,5 secondi, con una velocità massima di 193 km/h. Infine, il più sportivo dei pickup elettrici si muove tramite tre motori, per un 0-100 km/h in 3 secondi, e dà una velocità massima di 209 km/h.

Il Cybertruck è principalmente un veicolo utilitario e può trainare tra 3.400 e 6.350 kg a seconda della versione. Il suo corpo lungo quasi due metri può trasportare oggetti fino a 1.590 kg. Il pick-up a sospensione pneumatica ha una distanza da terra fino a 40 cm e un angolo di attacco e di uscita di 35 e 26 gradi rispettivamente.

Batteria e gamma Cybertruck

Come per le prestazioni, ci sono pochi dettagli sui pacchetti montati sul pick-up. Tutto quello che sappiamo è che le tre versioni della gamma avranno gamme molto diverse, il che significa che probabilmente avranno capacità diverse. Il Cybertruck monomotore avrà un’autonomia di 400 km, la versione bimotore di 484 km, con la versione molto sportiva a tre motori che promette più di 800 km.

Prezzo del Tesla Cybertruck

L’entry-level Cybertruck ha un prezzo di 39.900 dollari, la versione media a 49.900 dollari, con la versione più performante che gonfia il conto a 69.900 dollari.