Importata nell’agosto 2021, la Tesla Model Y ha riscosso un immediato successo sul mercato europeo. Basato sulla stessa piattaforma della Tesla Model 3, questo SUV familiare offre il vantaggio di essere molto più spazioso della berlina a 4 porte e più facile da caricare grazie all’ampio portellone posteriore, con un ragionevole costo aggiuntivo di 3.000 euro.

Tesla Model Y: caratteristiche e prestazioni nel dettaglio

Notevole rapporto spazio/comodità

La Tesla Model Y ha dimensioni relativamente generose, ma si adatta meglio alle strade più piccole d’Europa rispetto all’imponente fratello maggiore, la Tesla Model X. Con una lunghezza di 4,75 m, una larghezza di 1,92 m (esclusi gli specchietti) e un’altezza di 1,62 m, si colloca nella fascia alta dei SUV compatti e sfrutta perfettamente lo spazio a bordo per offrire un bagagliaio gigantesco (854 litri/2158 litri) con un doppio pavimento molto profondo e un secondo bagagliaio sotto il cofano anteriore, anch’esso spazioso (117 litri).

Tre adulti possono sedere comodamente sui sedili posteriori. È un peccato, però, che sul sedile centrale manchino i connettori Isofix per tre seggiolini. Tuttavia, le ampie porte facilitano l’accesso, soprattutto perché il veicolo non richiede la chiave per essere sbloccato o avviato. Tutto avviene tramite l’applicazione per smartphone, che all’inizio può sembrare un po’ confusa, ma che si rivela un enorme miglioramento nella vita di tutti i giorni.

Date le sue dimensioni, la Tesla Model Y è piuttosto ingombrante nelle strade strette. Anche l’ampio raggio di sterzata (12,13 m) non facilita le manovre. Inoltre, la visibilità posteriore è mediocre. Tuttavia, queste carenze sono compensate dalla presenza di numerose telecamere di sorveglianza intorno al veicolo, in grado di rilevare tutti gli ostacoli (anche i marciapiedi) e di visualizzarli direttamente o su un diagramma colorato.

Vale la pena notare che sulle ultime generazioni di Tesla i sensori a infrarossi e il radar sono stati completamente sostituiti dalle telecamere. Come tutti i veicoli elettrici, la Tesla Model Y offre una guida fluida e un funzionamento silenzioso, molto rilassante nell’uso urbano. Anche l’assenza di cambio, l’avviamento reattivo e la frenata rigenerativa contribuiscono al comfort di guida.

Un livello di equipaggiamento senza pari

Oltre alle numerose telecamere di sorveglianza, la Tesla Model Y vanta un livello di equipaggiamento molto elevato, tra cui un tetto panoramico in vetro, cerchi in lega e sedili elettrici. Tutti i sedili sono riscaldati, così come i tergicristalli e il volante. L’unica cosa che manca a questa versione entry-level sono i fendinebbia. Un’inezia, soprattutto perché i fari a LED includono gli abbaglianti automatici.

Il pacchetto multimediale è un punto di riferimento nel mondo automobilistico, grazie a un processore molto potente (Ryzen, come la Playstation 5) che gli conferisce una notevole fluidità e una grafica sontuosa. Il computer di bordo include videogiochi e navigazione in Internet, come l’accesso a Youtube, Twich e Netflix. È persino possibile partecipare a una riunione Zoom grazie alla telecamera interna nello specchietto retrovisore. È presente anche un impianto Hi-Fi di altissima qualità con bassi profondi e potenti e un’ampia gamma di impostazioni.

Il sistema di navigazione include un pianificatore di viaggio molto efficiente che tiene conto della rete di ricarica rapida di Tesla (la più fitta e affidabile al mondo) e di nuovi operatori esterni.

Anche i sistemi di assistenza alla guida sono inclusi nel pacchetto standard, con l’Active Cruise Control e il Lane Keeping Assist. L’opzione “Enhanced Autopilot” da 3.800 euro aggiunge il cambio di corsia automatico e l’assistenza al parcheggio automatico (con la possibilità di spostare l’auto utilizzando lo smartphone). Ma queste funzioni sono più che altro un espediente, soprattutto perché il sistema di mantenimento della corsia è troppo sensibile e spesso si scollega.

Quanto all’opzione “Capacità di guida completamente autonoma” da 7.500 euro, è del tutto inutile finché la guida autonoma non sarà certificata. Se si vuole scommettere sul futuro, tanto vale acquistare azioni del produttore piuttosto che questa opzione inutile. Non è nemmeno una buona idea optare per la vernice metallizzata da 1.600 euro, che si sta dimostrando troppo fragile. Meglio optare per un rivestimento che protegga la carrozzeria e offra una più ampia scelta di colori.

LEGGI ANCHE: