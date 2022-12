Mercedes-AMG C63: design, motori e caratteristiche

La nuova Mercedes-AMG C63 è stata ufficialmente presentata ed è l’alternativa alla BMW M3, più veloce che mai, anche se la Mercedes ha abbandonato il V8 a favore di un motore a quattro cilindri da 2,0 litri e di un motore elettrico.

Inoltre, sfoggia un design molto più aggressivo rispetto al passato ed è la prima C63 ad avere la trazione integrale

Il design della nuova Mercedes-AMG C63

La nuova Mercedes-AMG C63 arriva sulla scena con un aspetto molto più cattivo rispetto al passato, quindi non la scambierete per una banale C220d. Nella parte anteriore, i passaruota sono svasati, il cofano motore è dotato di una presa d’aria centrale e di enormi prese d’aria inferiori.

La parte anteriore dell’auto è anche leggermente più lunga rispetto alla Mercedes Classe C standard per fare spazio al sistema di raffreddamento.

Guardando le fiancate, l’auto è leggermente ribassata e presenta minigonne laterali per una maggiore sportività. I cerchi di serie sono da 19 pollici, ma sono disponibili anche quelli da 20 pollici,

La parte posteriore della vettura vede l’aggiunta di uno spoiler sul labbro per il modello berlina e di uno spoiler sul tetto per la station wagon, oltre a quattro terminali di scarico “a nervatura esterna” e un nuovo diffusore più in basso.

Nuovo motore per la Mercedes-AMG C63

È sotto il cofano della nuova Mercedes-AMG C63 che si sono verificati i cambiamenti più importanti, perché l’enorme motore V8 delle generazioni precedenti è stato abbandonato a favore di un quattro cilindri da 2,0 litri.

Gli appassionati di AMG possono prendersi un momento per metabolizzare questa notizia.

Il motore è basato su quello della Mercedes-AMG A45 S. Su questa hot hatchback produce 421 CV, ma per la C63 è stato portato a 476 CV. Ma non è tutto. Questa è anche la prima C63 ad avere un sistema ibrido, e non solo per aumentare le sue credenziali ecologiche. Il motore posteriore è preso in prestito dalla Mercedes-AMG GT 4 porte e produce 204 CV