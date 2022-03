Con la sua grande batteria da 25,4 kWh, la Mercedes Classe C ha appena stabilito dei record di autonomia elettrica, sia in città che in autostrada. Non è il primo marchio a mettere piede nell’elettrificazione, ma va detto che Mercedes ha intensificato i suoi progetti negli ultimi mesi.

E mentre le sue EQA, EQB e EQC non hanno stabilito alcun record di autonomia per le auto elettriche, i suoi ibridi plug-in stanno stabilendo nuovi benchmark ogni volta sui cicli di misurazione’.

A parte la Classe E 300, l’unico diesel plug-in sul mercato, la Classe A 250 e e ora la Classe C 300 e non hanno concorrenza quando si tratta di risparmiare il motore a combustione.

Registrazioni su tutti i cicli

In città e in autostrada, la “C” dura rispettivamente 77 e 80 km. Dopo aver controllato e riprodotto i percorsi, ovviamente alla stessa temperatura, la Classe C fa una distanza minore in città, anche se i tre valori sono abbastanza vicini. Questi risultati possono essere spiegati dalla massa molto alta di questo ibrido C: 2.090 kg. Questo pompa molta energia nel nostro ciclo urbano, dove ci sono molte fermate, perché sono rappresentative della vera guida in città.

D’altra parte, il nostro ciclo autostradale simula meno ripartenze e la buona aerodinamica della C permette di non consumare troppa energia.

La vera gamma elettrica della Mercedes Classe C 300 e

Autonomia in città: 77 km

Portata su strada: 82 km

Gamma autostradale: 80 km

Anche se la C 300 e è piuttosto economica con l’elettricità, lo è anche con le sue riserve di carburante. E, come in modalità 100% elettrica, il tedesco mostra un consumo di carburante molto coerente in modalità benzina, tra 7,2 e 7,6 l/100 km a seconda del ciclo.

In effetti, la sobrietà del 4 cilindri 2.0 turbo è da sottolineare, poiché deve ancora trainare, con un minimo di assistenza elettrica, 2,1 tonnellate…

Oltre a questa buona gestione energetica, dobbiamo anche sottolineare le ottime prestazioni di questo plug-in, che va da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e da 80 a 120 km/h in 4 secondi, cioè autentiche prestazioni sportive. Nel frattempo, sono finalmente noti i prezzi della nuova Mercedes Classe C All-Terrain.

Consumo di carburante