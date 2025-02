Le nuove monoposto di F1 per la stagione scendono in pista per il primo giorno di test della tre giorni in programma sul circuito di Sakhir in Bahrain. Vi proproniamo un resoconto di quanto accaduto in pista nelle sessioni del mattino e del pomeriggio.

Bahrain Test 2025 G1: al mattino primo Antonelli

In pista al mattino sono scesi 10 piloti su 20 perché per ogni team scende in pista un solo pilota per ciascun turno. A sorprendere in positivo Kimi Antonelli che si è piazzato in prima posizione con il tempo di 1:31.428 e 78 giri effettuati, primo in questa classifica assieme a Tsunoda.

Seconda posizione per Lawson con la Red Bull che ferma il crono a 1:31.560 compiendo 58 giri. Terzo classificato Alexander Albon con la Williams che come miglior parziale ha un 1:31.573 e 63 giri. Quarto Yuki Tsunoda che come anticipato ha fatto più giri di tutti con 78 giri dimostrando continuità.

Quinto Lewis Hamilton nel suo primo giorno di lavoro in Ferrari. 70 giri per l’inglese e un crono di 1:31.834. Sesto Doohan che ha fatto un buon lavoro con l’Alpine fermando il tempo ad 1:31.841. Settimo Fernando Alonso che ha compiuto appena 46 giri.

Ottavo Oscar Piastri su McLaren che ha compiuto 66 giri, nono Hulkenberg e decimo posto per il rookie Oliver Bearman sulla Haas.

Pomeriggio allungato a causa di un black out sul circuito

Il pomeriggio ha visto un cambio dei 10 piloti in pista, per la Ferrari in pista Leclerc, Verstappen ha preso il posto di Lawson sulla RB21, Norris al volante della MCL39 al posto di Piastri e Russell ha sostituito Antonelli sulla Mercedes W16.

Pochi giri rispetto al mattino per via di una perdita di corrente che ha interrotto la sessione per 90 minuti. Tuttavia la Federazione ha deciso di allungare la sessione di 60 minuti, chiudendola alle 18, ora italiana.

Nell’ultima ora i giri dei piloti sono aumentati, McLaren, Red Bull e Mercedes hanno provato giri veloci con gomma C3, la più morbida che avranno nel weekend ufficiale in Bahrain.

Le squadre principali sono su programmi di lavoro differenti, i tempi essendo test hanno poco valore anche se issarsi in cima può essere positivo almeno per il morale.

Durante la sessione è cambiata la Top 3 che ora vede Norris primo, Russell secondo e Verstappen terzo classificato.

Charles Leclerc ha ottenuto il quarto posto, il monegasco ha effettuato svariati programmi di lavoro con cambi di setup. La Ferrari non ha cercato il tempo in questa giornata.

