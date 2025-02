Le monoposto di F1 sono di nuovo protagoniste sul tracciato di Sakhir per il secondo giorno di test in vista della stagione 2025. Altre 8 ore di lavoro per le squadre che possono affinare il feeling con le vetture e far sì che i piloti si sentano sempre più a loro agio al volante.

LEGGI ANCHE: Analisi dei test pre-stagionali di F1 – prime impressioni e dati

Hamilton primo con la Ferrari al mattino

Le vetture proseguono i programmi di lavoro per arrivare al top a Melbourne, luogo della prima tappa stagionale. Ieri si sono visti lavori differenti da team a team e non hanno provato a spingere di più, sicuramente oggi la situazione è diversa.

Lewis Hamilton è in pista con la Ferrari, l’asso di Stevenage sicuramente aumenterà il feeling con la SF-25 e gli automatismi di cui ha bisogno per essere perfettamente fiducioso. Il 7 volte campione del mondo si è messo in cima alla lista dei tempi con il crono di 1:29.379 a due decimi dalla pole di Verstappen dello scorso anno.

George Russell in seconda posizione con la Mercedes che ha completato il maggior numero di giri tra i 10 driver in pista. Terzo con piacevole sorpresa Carlos Sainz con la Williams.

Quarto posto Pierre Gasly su Alpine, quinto Piastri con McLaren che come nella giornata di ieri ha svolto un proprio lavoro senza cercare la prestazione pura. Sesto Tsunoda su Racing Bulls, settimo Liam Lawson sulla Red Bull RB21 che è al volante per tutta la giornata. Ottavo Hulkenberg, nono Alonso e decimo Ocon.

LEGGI ANCHE: La nuova era della Ferrari e l’attesa per la prima elettrica

McLaren e Norris, passo gara monstre

Nel turno pomeridiano diversi cambi di sedile, Leclerc al posto di Hamilton in Ferrari, Lawson e Sainz restano al volante di Red Bull e Williams, Antonelli sostituisce Russell, Doohan si scambia con Gasly, Bortoleto siede sulla Sauber al posto di Hulkenberg, Norris sale sulla McLaren, Stroll sulla Aston, Hadjar al posto di Tsunoda e Bearman sostituisce Ocon.

Le squadre hanno iniziato i programmi di lavoro simulando i passi da qualifica, in questo frangente Sainz ha trovato il primo posto balzando davanti a Hamilton. Leclerc è terzo a 50 millesimi dal compagno di squadra.

Leclerc e la Ferrari hanno svolto parte del programma ad inizio sessione rimanendo per buona parte del pomeriggio ai box. Lando Norris si è focalizzato sul passo gara mostrando un ritmo davvero interessante che dimostra quanto la MCL39 sia una monoposto pronta per l’inizio della stagione.

Anche i team di seconda fascia si sono impegnati nel completamento dei programmi che si sono prefissati per la giornata. I rookies, ce ne sono stati 4 in pista, hanno continuato a prendere confidenza con la Formula 1.

Ferrari e Mercedes, rispettivamente con Leclerc e Antonelli si sono anche loro focalizzati sul passo gara e hanno la giornata con i dati relativi a questo lavoro.

Di seguito la classifica al termine del Day 2 di test pre-stagione in Bahrain: