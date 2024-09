La telenovela si è conclusa con l’esito che si attendevano un po’ tutti. Adrian Newey ha detto sì al progetto di Aston Martin per il prossimo ciclo regolamentare. Ora si occuperà di progettare le macchine del team capitanato da Lawrence Stroll con l’obiettivo di lottare e perché no di vincere il titolo mondiale.

Adrian Newey e Aston Martin, colpo voluto fortemente da Stroll Sr.

L’arrivo di Newey a Silverstone paese dove ha sede la squadra di F1 è stato parte di un corteggiamento iniziato da diverso tempo da parte di Lawrence Stroll, patron della scuderia, grande appassionato di motori, ha sempre saputo che avere il miglior tecnico nel proprio team è un vantaggio non da poco.

Almeno questo è quello che si augura, la firma sul contratto è arrivata, Newey si legherà alla squadra per 5 anni con uno stipendio complessivo di oltre 100 milioni di euro.

Il coinvolgimento di Newey in Aston Martin non sarà solo in qualità di tecnico ma anche di azionista, impegnerà quindi capitale nella crescita del team.

Obiettivo, essere pronti per il 2026

La decisione di ufficializzare Newey in questo periodo è stata fatta per permettere al tecnico di essere operativo nel nuovo team a partire dal primo marzo 2025. Il suo periodo di gardening dalla Red Bull è iniziato a maggio di quest’anno di conseguenza sta avendo uno stop di 10 mesi dal paddock (in termini professionali).

Ciò nonostante ha già avuto modo di incontrare i dipendenti e di iniziare a familiarizzare con quella che sarà la sua nuova realtà. Realtà che lo vedrà lavorare con un campione come Fernando Alonso, l’asturiano si augura di avere tra le mani un’auto vincente per puntare al terzo titolo.

L’alloro mondiale è infatti l’obiettivo massimo per Stroll padre, la speranza per lui è che possa diventare realtà al più presto.