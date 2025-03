Le monoposto di F1 che battaglieranno per la stagione 2025 sono in pista per il terzo e ultimo giorno di test prima che le squadre vadano a Melbourne dove si incomincerà a fare sul serio. Scopriamo come lavoreranno nelle ultime otto ore a disposizione.

Leclerc in cima alla lista dei tempi della mattinata

Il turno del mattino ha visto in pista Charles Leclerc per la Ferrari. Il monegasco ha svolto brevi run intervallati da ampi periodi di lavoro ai box per cambi di setup.

Metodi di lavoro simili a quanto fatto da Ferrari anche per gli altri team. Verstappen ha tutte le otto ore a sua disposizione per prendere maggiore confidenza con la nuova RB21.

In casa Aston Martin c’è stato un inaspettato cambio di programma con Alonso che ha preso il posto di Stroll, che sarebbe dovuto essere al volante al mattino, il canadese è stato poco bene nella notte ma lavorerà in pista nel pomeriggio.

Ultime ore di lavoro prima del debutto in un weekend di gara anche per Kimi Antonelli che ha mostrato da subito di essere un pilota veloce. Cresce la curiosità di vederlo al volante quando conterà davvero.

Lando Norris chiude i suoi test pre-stagione con una MCL39 più nervosa rispetto a ieri pur restando la vettura favorita per il GP in terra australiana.

A 45 minuti dal termine del turno mattutino attività in pista fermatasi a cause dell’esplosione del vetro protettivo del box dove si posiziona il direttore di gara per controllare il semaforo e l’attività in pista.

L’ultima mezz’ora ha visto le squadre simulare ancora il passo gara, poco spazio per la prestazione pura che per 8 dei 10 piloti in pista si vedrà solo tra due settimane.

Nel pomeriggio è proseguito il focus sul ritmo gara

Prima parte della sessione pomeridiana focalizzata sul ritmo da qualifica, cambiamento al vertice con Gasly in prima posizione seguito da Russell ed Hamilton.

Il pilota della Mercedes si è avvicinato al leader di giornata Gasly posizionandosi a soli 14 millesimi.

Max Verstappen ha migliorato il proprio tempo posizionandosi in cima ai cronometrici con un 1:29.844. La guidabilità della RB21 sembra essere decisamente migliorata rispetto a prima.

Piastri è su una simulazione di passo gara con un ritmo di poco più lento rispetto ai tempi fatti registrare da Norris ieri.

Il quattro volte campione del mondo ha abbassato ulteriormente il proprio crono facendo registrare un 1:29.799.

Albon ha effettuato una prova del passo da qualifica con la Williams e si è posizionato davanti a Lewis Hamilton.

Il pilota thailandese della Williams ottiene il primo posto con mescola più morbida C4 realizzando un 1:29.650.

Piastri ha provato la simulazione qualifica piazzandosi al sesto posto davanti a Leclerc ma dietro a Lewis Hamilton.

Max Verstappen torna davanti con un 1:29.566 dimostrando di voler trovare la perfetta forma in vista di Melbourne.

Oscar Piastri ottiene il miglior settore centrale ma si piazza in terza posizione, dimostrando che la McLaren è veloce anche sul giro secco.

Nei minuti finali George Russell piazza il colpo, piazzandosi al primo posto con un 1:29.545 dimostrando la capacità di imprimere ritmo della W16 nel passo da qualifica.

Ora non resta che aspettare le prime prove libere tra due settimane, sul tracciato cittadino di Albert Park in Australia.

Di seguito la classifica completa dell’ultimo giorno di test in Bahrain: