Il dominio di Mercedes e le sorprese di McLaren

Il terzo e ultimo giorno di test F1 a Sakhir ha visto la Mercedes dominare la scena, con George Russell che ha registrato il miglior tempo di .545 su gomme Medium C3. Questo risultato ha messo in evidenza la competitività della scuderia tedesca, che sembra aver trovato una buona base di partenza per la nuova stagione. Max Verstappen, campione del mondo in carica, ha chiuso a soli 21 millesimi di secondo, dimostrando che la Red Bull rimane una delle principali contendenti.

La McLaren ha sorpreso tutti con le prestazioni di Oscar Piastri, che ha completato una simulazione di gara di 57-58 giri con tempi costanti e competitivi. Questo ha alimentato le aspettative su di loro, suggerendo che la MCL39 potrebbe essere la vettura da battere nella stagione 2025. Lando Norris, pur non avendo spinto al massimo, ha mostrato segnali positivi, chiudendo con l’11° tempo assoluto.

La Ferrari e le sue incertezze

La Ferrari ha avuto una giornata altalenante. Charles Leclerc ha iniziato bene, ma nel pomeriggio, con Lewis Hamilton al volante, la situazione è cambiata. Il sette volte campione del mondo non ha convinto, e il team ha deciso di richiamarlo ai box per lavorare sull’assetto. Questo ha portato a una simulazione di gara incompleta, con Hamilton che ha completato solo 47 giri, risultando tra i meno attivi della giornata.

Le difficoltà della Ferrari sono evidenti, e il team dovrà lavorare sodo per risolvere i problemi di bilanciamento della SF-25 prima dell’inizio della stagione. La pressione è alta, e i tifosi si aspettano risultati migliori.

Prospettive per il GP Australia 2025

Con i test in Bahrain conclusi, i team di F1 si preparano per il GP Australia, che si svolgerà il 16 marzo. Questo sarà il primo appuntamento ufficiale della stagione e i risultati di Sakhir forniranno indicazioni importanti su chi potrebbe dominare. La Mercedes e la Red Bull sembrano pronte a lottare per il titolo, mentre la McLaren potrebbe sorprendere. La Ferrari dovrà trovare una soluzione ai suoi problemi per non rimanere indietro.

Le domande rimangono: la Mercedes e la Red Bull sono davvero tornate competitive? La McLaren può mantenere il passo? E la Ferrari riuscirà a risolvere i suoi problemi? Le risposte arriveranno tra due settimane, quando i motori torneranno a rombare in Australia.