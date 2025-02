Introduzione ai test invernali di Formula 1

La stagione 2025 di Formula 1 è ufficialmente iniziata con la prima giornata di test invernali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Questo evento segna un momento cruciale per le squadre, che hanno l’opportunità di testare le loro monoposto e raccogliere dati preziosi in vista dell’imminente campionato. La giornata è stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli e da un’ottima performance di Lando Norris, pilota della McLaren, che ha chiuso in testa alla classifica.

Performance di Lando Norris e delle squadre

Lando Norris ha impressionato tutti con un tempo di .430, nettamente più veloce rispetto al miglior tempo registrato nella scorsa stagione da Max Verstappen. Questo miglioramento è attribuibile ai progressi tecnologici e aerodinamici delle monoposto, nonché alle condizioni meteorologiche favorevoli, con una Sakhir insolitamente nuvolosa e temperature più fresche. La McLaren sembra essere tra le principali candidate per un ruolo da protagonista in questa stagione, e Norris ha confermato le aspettative della vigilia.

Situazione dei team e dei piloti

La classifica finale della giornata ha visto i quattro team di riferimento occupare le prime posizioni, evidenziando l’equilibrio tra i top team. Charles Leclerc ha seguito un programma di lavoro differente, girando a basso carico di benzina all’inizio della sessione, mentre Norris ha segnato il suo miglior tempo nel finale, quando la pista era più gommata. Carlos Sainz ha chiuso in quinta posizione, seguito da Pierre Gasly. Un esordio in chiaroscuro per Lewis Hamilton, che ha chiuso tredicesimo, incontrando alcune difficoltà con la sua Ferrari SF-25.

Imprevisti e continuità dei test

Nonostante un blackout all’impianto di illuminazione che ha costretto a prolungare la sessione di test, i team hanno continuato a lavorare, raccogliendo dati utili per migliorare le prestazioni delle loro monoposto. I test in Bahrain proseguiranno con un’altra intensa giornata di prove, offrendo ai piloti e ai team ulteriori otto ore di lavoro per affinare le loro strategie e prepararsi al primo Gran Premio della stagione, il GP d’Australia.