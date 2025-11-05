Tissot e MotoGP: l’orologio ideale per gli appassionati di velocità e adrenalina

Tissot è un nome che risuona nel mondo degli sport motoristici, in particolare nel panorama della MotoGP™. Dal 2001, il marchio svizzero ricopre il ruolo di cronometrista ufficiale, immergendosi nell’intensità e nella velocità delle competizioni. La nuova collezione T-Race rappresenta un ulteriore passo avanti, offrendo orologi che non solo segnano il tempo, ma catturano anche l’emozione di ogni corsa.

La collezione T-Race: un mix di prestazioni e stile

La gamma T-Race si distingue per modelli che uniscono la funzionalità alla passione per le corse. Tra le novità, si trova un orologio automatico dotato di movimento Valjoux A05.951, visibile attraverso un quadrante scheletrato, e un cronografo al quarzo che rappresenta l’essenza della MotoGP. Ogni orologio è progettato per chi vive la velocità e desidera portare un pezzo di pista al polso.

Dettagli di design ispirati alle corse

Le caratteristiche di design dei modelli T-Race sono fortemente influenzate dal mondo delle moto. La lunetta, che ricorda un disco del freno, rappresenta un elemento distintivo che contribuisce all’estetica sportiva. Inoltre, il cinturino in caucciù testurizzato, simile ai materiali utilizzati nei motori, offre comfort e resistenza. Questi orologi si rivelano ideali per chi vive la vita senza fermarsi mai. Con una riserva di carica di 68 ore, questi orologi sono progettati per durare nel tempo, proprio come le moto che affrontano le sfide in pista.

Modelli esclusivi per appassionati

Tra le edizioni limitate spicca il T-Race MotoGP Limited Edition, un pezzo da collezione realizzato in soli 2025 esemplari. Questo modello è presentato in una scatola che riproduce la forma di un casco, un omaggio alla cultura delle corse. Ogni ticchettio dell’orologio rappresenta il battito del cuore delle competizioni, offrendo un collegamento diretto con l’adrenalina della pista.

Un cronografo per ogni sfida

Il cronografo al quarzo della collezione è progettato per coloro che apprezzano la precisione. I dettagli richiamano la tecnologia delle corse, come gli indici che imitano le viti del carter. Questo modello rappresenta un perfetto esempio di integrazione tra estetica e funzionalità. Un tachimetro stampato sul quadrante celebra il record di velocità della MotoGP, rendendo omaggio a un settore in continua evoluzione. Limitato a 8000 esemplari, anche questo orologio è racchiuso in una confezione a forma di casco, sottolineando l’unione tra design e sport.

Colori audaci e nuove dimensioni

La collezione T-Race si arricchisce di nuove varianti cromatiche. Sono stati introdotti modelli da 45 mm in verde turchese e arancione, entrambi dotati di una cassa in PVD nero. Questi colori vivaci non solo attirano l’attenzione, ma rappresentano anche lo spirito audace delle corse motociclistiche. Con un movimento cronografo al quarzo, questi orologi si configurano come una delle espressioni più dinamiche della collezione.

Un design per ogni polso

Per chi cerca un orologio più compatto, la nuova edizione da 38 mm offre la stessa potenza in un formato raffinato. Questo modello è disponibile in tre varianti, tra cui un elegante orologio bianco con quadrante in madreperla e lunetta in ceramica. Questa linea è pensata per chi desidera un orologio che combini prestazioni elevate e un aspetto chic. Ogni modello è alimentato da un robusto movimento al quarzo, rendendolo ideale per chi desidera seguire il proprio ritmo senza compromessi.

La collezione T-Race di Tissot si distingue non solo come una celebrazione della velocità e della meccanica delle corse, ma anche come un simbolo di prestazioni e stile. Questa linea di orologi è pensata per coloro che vivono la vita al massimo. I modelli T-Race si rivelano un’ottima scelta per gli appassionati di MotoGP e per chiunque ami indossare orologi di alta qualità, portando con sé un pezzo di pista ogni giorno.