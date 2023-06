Togg ha partecipato al VivaTech 2023. La missione di Togg si basa su una premessa chiara: offrire servizi innovativi e incentrati sull’utente, costruiti intorno ai suoi veicoli elettrici. Il primo di questi è il T10X, un SUV familiare compatto di 4,60 m di lunghezza (quasi 1,89 m di larghezza e 1,68 m di altezza).

Il modello è in vendita in Turchia da qualche settimana e si prevedono 28.000 immatricolazioni entro la fine dell’anno. Il T10X sarà poi lanciato in Scandinavia, seguito dall’Europa occidentale nel 2024/2025 (una volta completata l’omologazione UE del T10X, dopo la quale Togg punta a ottenere una valutazione Euro NCAP a cinque stelle).

Togg al VivaTech 2023: tutte le novità proposte

In meno di cinque anni, Togg ha già stretto una serie di partnership “agili” e strategiche con più di 20 start-up al di fuori dell’industria automobilistica. L’obiettivo è quello di sviluppare un’esperienza d’uso che vada oltre la mobilità tradizionale, attingendo all’esperienza di queste aziende in campi come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity e la blockchain.

Togg intende offrire ai propri clienti qualcosa di più di una “classica” flotta di veicoli a zero emissioni, integrando un intero ecosistema. Conosciuto come Use-Case Mobility, questo concetto, sviluppato dal marchio, si basa su una ridefinizione della mobilità, attraverso sistemi interconnessi che collegano case intelligenti, città intelligenti e mobilità: un intero programma!

Intelligenza connessa, ovunque

Una soluzione piuttosto all’avanguardia, quindi (raggruppata all’interno della piattaforma digitale organica chiamata Trumore), e la promessa di un’esperienza di mobilità intuitiva e pratica: “Il nostro primo obiettivo è quello di sviluppare un marchio tecnologico competitivo a livello globale, con l’essenza di una cultura dell’accoglienza profondamente radicata, combinata con una tecnologia all’avanguardia. Il nostro secondo obiettivo è creare un ecosistema di mobilità aperto e incentrato sull’utente, con dispositivi intelligenti, piattaforme digitali per un’esperienza d’uso ottimale e soluzioni di energia pulita”, afferma il produttore.

In altre parole, e per semplificare la proposta di Togg, i “dispositivi intelligenti” del marchio turco sono stati concepiti e progettati per integrare tutti i dispositivi e i sistemi intelligenti in un unico dispositivo, offrendo agli utenti finali la gestione completa dei loro servizi da un unico schermo e da un’unica applicazione. E per quanto riguarda la sicurezza dei dati personali?

“Non memorizziamo alcun dato personale senza il previo consenso dell’utente. Inoltre, tutte le comunicazioni di dati sono criptate e sicure, in linea con le norme di sicurezza informatica del settore automobilistico”, afferma Togg.

