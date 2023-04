La Multistrada ha una lunga storia. La storia risale al 2003, quando Ducati entrò nel già dinamico mercato delle moto da trail con la Multistrada 1000 DS, disegnata da Pierre Terblanche, che portò alla moto originalità ed eleganza. Il suo motore bicilindrico “Desmodue”, aperto a 90° e con doppia accensione, derivava dal Monster, con un blocco che produceva 84 CV a 8.000 giri/min e 85 Nm di coppia a 5.000 giri/min. Nel 2006, la macchina è stata portata a 1.100 cc e ha prodotto 95 CV.

Scopriamo le caratteristiche di questa Multistrada V4 Rally.

Ducati Multistrada V4 Rally: caratteristiche, design, motore, prestazioni

Elegante e dinamica, la nuova moto ha lo stesso stile deciso della moto da trail. Tutte le luci sono a LED e il doppio faro anteriore incorpora l’attuale firma Ducati per le luci diurne. Appena sotto, un rigonfiamento ospita ancora il radar per il cruise control adattivo. Più in alto, una nuova e ampia bolla dal taglio intricato aggiunge 20 mm in altezza e 20 mm in larghezza. Scorre di 85 mm e può essere regolata con un dito, anche durante la guida.

La testa della forcella protettiva è incorniciata da anelli di alluminio affusolati, ben abbinati alle spalle allargate del contenitore in alluminio che aumenta il suo volume a 30 litri (+8 L). Un punto d’appoggio ben controllato che non aumenta in altezza, limitando l’impatto di un carico maggiore. Il piccolo bagagliaio a tenuta stagna, chiudibile a chiave e dotato di presa USB, è stato spostato a sinistra dell’abitacolo. Eleganti prese d’aria e appendici aerodinamiche aiutano a regolare la temperatura del blocco motore e delle gambe del pilota.

Nuovi sedili differenziati e sempre più accoglienti accolgono l’equipaggio. Lunghi, larghi e meglio imbottiti. Il sedile del passeggero è circondato da una maniglia ben dimensionata e dal profilo piacevole. La poppa della versione Rallye è stata allungata e allargata per un comfort ancora maggiore. Gli attacchi per le borse e il bauletto sono stati spostati indietro. Il solido skid plate in alluminio di 3 mm di spessore è stato montato anche sul motore.

Motore

La Multistrada V4 Rally, come il modello standard, è basata su un telaio in quattro pezzi. Il traliccio tubolare in acciaio è imbullonato alle doppie piastre sopra le teste dei cilindri posteriori. Un elemento unisce poi i due gusci di alluminio del telaio anteriore. Per una rigidità ottimale, la struttura integra il motore in una funzione portante. Il blocco motore è il V4 Granturismo, un adattamento del motore V4 Stradale per un uso più stradale.

Ha una cilindrata maggiore, 1.158 cm3 (83×53,3 mm), ma corpi farfallati più piccoli (46 mm), condotti più lunghi e camere di combustione ottimizzate. Come promemoria, questo V4 non ha la distribuzione desmodromica. Catene e pignoni azionano due alberi a camme in testa. Essi muovono 4 valvole in acciaio per cilindro, con ritorno a molla.

Come per gli altri due modelli V4, l’albero motore controrotante limita l’effetto giroscopico delle ruote e il loro effetto cinetico. Impostate a 70°, le manovelle di biella forniscono un ordine di accensione di tipo “Twin Pulse”, con il seguente diagramma di accensione a 0°, 90°, 290° e 380°.

In altre parole, come un motore bicilindrico che funziona in modalità sfalsata. Il motore sviluppa 170 CV a 10.750 giri/min e 121 Nm di coppia a 8.750 giri/min. Ma il 70% della coppia è disponibile a partire da 4.000 giri/min e il 90% a 5.200 giri/min.

