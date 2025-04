Un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo

Il Suzuki Bike Day #5 si prepara a tornare il presso il prestigioso Autodromo Nazionale di Monza. Questo evento, dedicato a tutti gli amanti delle biciclette, si distingue per la sua accessibilità, permettendo a chiunque di partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, che sia muscolare, a pedalata assistita o anche handbike. La manifestazione non è una competizione, ma un’opportunità per godere della bellezza del paesaggio brianzolo in compagnia di altri appassionati.

Il percorso del Suzuki Bike Day

Il percorso di quest’edizione si snoderà per circa 60 chilometri nel cuore della Brianza, ricalcando in parte il tracciato della rinomata corsa in linea maschile “Coppa Agostoni”. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare scenari mozzafiato, immersi nella natura e nella cultura locale. La maglia ufficiale dell’evento, realizzata in collaborazione con Alé Cycling, si ispira alla livrea della tuta di Joan Mir, il campione di MotoGP, rendendo omaggio al mondo delle due ruote.

Modalità di iscrizione e quote

Le iscrizioni per il Suzuki Bike Day #5 sono già aperte online e sarà possibile iscriversi anche in loco il giorno prima dell’evento, dalle alle , o il giorno stesso, dalle alle . La quota di iscrizione è fissata a un minimo di 10 euro fino al 30 aprile, aumentando a 15 euro nel mese di maggio e a 20 euro dopo il 31 maggio. È importante sottolineare che l’incasso delle iscrizioni sarà destinato a finanziare le attività del Dynamo Camp, un’organizzazione che offre programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie.