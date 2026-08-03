Torneo della Montagna 2026: Palagano vince dopo 50 anni

Il 53° Torneo della Montagna si è concluso con un trionfo storico per il Palagano che dopo cinquant’anni è tornato a sollevare il trofeo. La finale, disputata allo Stadio Comunale G. Minelli di Pavullo nel Frignano, ha visto oltre 1500 spettatori assiepati sugli spalti per assistere a una giornata di calcio emozionante.

Le finali giovanili: Acquaria, Boccassuolo e Serramazzoni si aggiudicano i titoli

La giornata è iniziata alle 9.30 con la finale della categoria Ragazzi 2012 che ha visto l’Acquaria superare la CRP Bortolotti con un risultato di 2-1. I gialloneri hanno dominato il primo tempo grazie alla doppietta di Gabriele Bagatti ma il rigore di Bilale Alami ha riaperto il match. Nonostante la pressione della CRP Bortolotti, l’Acquaria ha tenuto botta e si è aggiudicata il titolo.

Alle 11.15 è stata la volta degli Allievi 2010 con il Boccassuolo che ha avuto la meglio sul Frassinoro/Montefiorino con un secco 2-0. I neroverdi hanno segnato con Luca Tagliazucchi su rigore e Luca Paini nella ripresa, mentre il portiere Alessandro Pugnaghi è stato eletto miglior giocatore del suo ruolo.

Nel pomeriggio, la categoria Under 12 2014 ha visto il Serramazzoni trionfare sul Romanoro ai tempi supplementari. Dopo un 1-1 nei tempi regolamentari, i ragazzi di mister Cattabriga hanno segnato con Lorenzo Venturelli e Luca Saracino chiudendo la partita sul 3-1.

La finale dei dilettanti: Palagano batte Pavullo nel Frignano

Il clou della giornata è stato il match tra Palagano e Pavullo nel Frignano disputato alle 17.30. La partita è iniziata con un avvio spumeggiante con Luca Barbieri e Luca Nicioli che hanno portato il Pavullo in vantaggio. Tuttavia, il Palagano ha reagito con Luca Casini e Luca Fiorentini pareggiando prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Palagano ha preso il comando con una punizione di Antonio Rizzuto al 68′. A 10′ dalla fineLuca Casini ha chiuso i conti per il Palagano, che ha vinto 4-2. Il Pavullo nel Frignano ha giocato con un uomo in meno negli ultimi minuti a causa dell’espulsione di Rizzuto.

I riconoscimenti individuali

Durante le premiazioni, sono stati assegnati vari riconoscimenti individuali. Alessandro Taglini del Palagano ha vinto il premio di Miglior Portiere mentre Antonio Rizzuto è stato nominato Miglior Giocatore. Il titolo di Capocannoniere è andato ex aequo a Alessandro Peddis del Pavullo nel Frignano e Jonathan Adusa del Romanoro, entrambi con 7 reti.

Altri premi sono andati al Polinago/Sparta per la Coppa Disciplina a Davide Sanguinetti come Miglior Dirigente e al Montecreto per la Miglior Tifoseria. Il Miglior Allenatore è stato Riccardo Franchini fresco campione con il suo Palagano.

Il Torneo della Montagna ha visto la partecipazione di 33 squadre tra le varie categorie, con un ruolo sempre più centrale nella promozione del territorio appenninico. La manifestazione, organizzata dal CSI Modena ha celebrato anche gli 80 anni del Comitato con la consegna di una speciale maglia del Modena FC.