Torsus Praetorian Liberra: il camper per avventure estreme

Introduzione al Torsus Praetorian Liberra

Quando si parla di avventure in camper, il Torsus Praetorian Liberra si distingue per la sua capacità di affrontare terreni difficili senza compromettere il comfort. Questo veicolo, costruito da Dämmler Mobile, è progettato per coloro che desiderano esplorare angoli remoti del mondo, garantendo al contempo una serie di comodità che rendono ogni viaggio un’esperienza unica.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Il cuore del Praetorian Liberra è un robusto telaio MAN TGM 4×4, noto per la sua affidabilità e resistenza. Con un motore diesel 6 cilindri da 290 CV e una coppia impressionante di 925 Nm, questo camper è in grado di affrontare qualsiasi sfida. La sua massa complessiva di 13.500 kg e le dimensioni generose di 8,45 metri di lunghezza lo rendono un veicolo imponente, ma la sua manovrabilità è sorprendente grazie a un passo di 4,25 metri e a un’altezza di 3,55 metri.

Il Praetorian Liberra è dotato di tre bloccaggi del differenziale, ridotte fuoristrada e una profondità di guado di 68 centimetri, rendendolo ideale per affrontare sabbia, fango e rocce. La sua struttura è rinforzata con pannelli in vetroresina ad alta resistenza, mentre la vernice di derivazione militare offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici e l’usura.

Interni e comfort

All’interno, il Torsus Praetorian Liberra offre un ambiente spazioso e ben progettato. La disposizione degli spazi è funzionale, con due letti singoli nella parte posteriore che possono essere uniti per formare un letto matrimoniale. La zona living è dotata di una dinette trasformabile in un letto per due persone, mentre il bagno, situato tra le due aree, è completo di wc e doccia.

I mobili sono realizzati con materiali di alta qualità, come pannelli multistrato Albasia e legno massiccio, creando un’atmosfera accogliente e curata. La cucina è attrezzata con un piano cottura a gas, forno e frigorifero, mentre un impianto di climatizzazione e riscaldamento a pavimento garantiscono il massimo comfort in ogni stagione.

Costi e personalizzazione

Il Torsus Praetorian Liberra sarà prodotto in piccola serie in Germania, con un prezzo di partenza di 550.000 euro più IVA. Tuttavia, i clienti possono scegliere tra numerose opzioni di personalizzazione per adattare il veicolo alle proprie esigenze. Per coloro che desiderano investire in un veicolo di lusso, il budget può essere paragonato a quello di una Ferrari 296 Speciale, ma con il vantaggio di poter esplorare il mondo in totale libertà.

In sintesi, il Torsus Praetorian Liberra rappresenta una soluzione ideale per gli amanti delle avventure all’aria aperta che non vogliono rinunciare al comfort. Con le sue prestazioni eccezionali e un design pensato per affrontare ogni sfida, questo camper è pronto a portarti in luoghi che pochi altri veicoli possono raggiungere.