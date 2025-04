Design e stile delle city car

Nel panorama automobilistico europeo, le city car si distinguono per la loro praticità e versatilità. La Toyota Aygo X e la Hyundai i10 rappresentano due approcci distintivi a questo segmento. La Aygo X si presenta con un design audace, ispirato ai SUV, caratterizzato da un’altezza da terra di 17 cm e un frontale scolpito che le conferisce un aspetto moderno e grintoso. Con una lunghezza di 3,70 metri, offre una posizione di guida rialzata, molto apprezzata in ambito urbano.

D’altro canto, la Hyundai i10 mantiene un design più tradizionale, con proporzioni compatte e ben bilanciate. Misurando 3,67 metri, è leggermente più bassa della Aygo X, ma offre un’ottima razionalità negli spazi interni. La variante N Line della i10, con paraurti sportivi e dettagli rossi, aggiunge un tocco di sportività al suo aspetto sobrio.

Interni e comfort a bordo

Entrando negli interni, la Toyota Aygo X si distingue per un ambiente moderno e tecnologico. Il sistema d’infotainment Toyota Smart Connect, con uno schermo fino a 9 pollici, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offrendo un’esperienza di connettività avanzata. La plancia è ben rifinita, con comandi intuitivi e finiture curate, mentre il bagagliaio offre una capacità di 231 litri, nella media per una city car.

La Hyundai i10, invece, sorprende per lo spazio interno, con un design della plancia più lineare e uno schermo touch da 8 pollici. Il quadro strumenti è dotato di un display multifunzione centrale, rendendo la guida ancora più intuitiva. Il bagagliaio, con una capacità di 252 litri, supera la media del segmento, rendendo la i10 una scelta pratica per gli spostamenti quotidiani.

Motorizzazioni e prestazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Toyota Aygo X offre un propulsore 1.0 tre cilindri aspirato da 72 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 marce o a un automatico CVT. Sebbene non sia progettata per prestazioni elevate, la Aygo X garantisce uno sprint adeguato per il traffico cittadino.

La Hyundai i10 propone una gamma più articolata, con un motore base 1.0 tre cilindri da 63 CV e una variante N Line con motore turbo da 90 CV. Entrambi i motori possono essere abbinati a un cambio manuale a 5 marce, mentre il motore aspirato offre anche un’opzione automatica. Questa diversificazione consente agli acquirenti di scegliere in base alle proprie esigenze di prestazioni e consumo.

Prezzi e conclusioni

Infine, i prezzi partono da 18.950 euro per la Toyota Aygo X e da 18.100 euro per la Hyundai i10. Entrambe le vetture offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma la scelta finale dipenderà dalle preferenze personali in termini di design, comfort e prestazioni. Con queste caratteristiche, sia la Aygo X che la i10 si confermano come ottime opzioni nel segmento delle city car, pronte a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente.