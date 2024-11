Toyota Aygo X JBL, la city-crossover pensata per chi ha in mente solo la musica e la purezza acustica.

Toyota Aygo X è un crossover da città che sin dalla sua uscita ha riscosso un buon successo di vendite nel nostro paese per via della sua compattezza e la “vista alta” tipica delle auto di questo periodo storico che infondono maggior sicurezza negli automobilisti. Ora arriva in un’edizione speciale realizzata congiuntamente a JBL.

Toyota Aygo X JBL: realizzata per un suono immersivo

La collaborazione tra i due marchi ha coinvolto la Aygo X che è stata modificata esternamente aggiungendo dettagli estetici unici oltre all’immancabile impianto audio griffato dal marchio statunitense.

A proposito dell’impianto audio, realizzato appositamente per questo modello dopo una serie di test fisici volti a trovare il perfetto setting acustico, l’auto ha quindi un subwoofer da 200W al posteriore e un amplificatore da 300W posizionato al di sotto del sedile del passeggiero.

L’auto è dotata di loghi specifici JBL sui sedili e sul lunotto posteriore oltre che naturalmente sul retro della vettura in modo da far capire a chi si trova dietro che questa non è una classica Aygo X.

La vernice è di tonalità Jasmine Silver con dettagli scuri per le minigonne ed i parafanghi posteriori. Anche i cerchi da 18 pollici sono in colorazione nero lucido con dettagli Dark Jasmine.

Già ordinabile ad un prezzo competitivo

La nuova Aygo X JBL è già ordinabile presso i concessionari Toyota ad un prezzo di partenza di 22.900 euro per la versione dotata del cambio manuale a 5 marce e di 24.100 euro se si sceglie la versione con il cambio automatico a variazione continua.

Il motore che la equipaggia non cambia rispetto alla versione standard e resta il 1.0 a benzina con una potenza di 72 cavalli. Vettura che può essere guidata anche dai neopatentati.