Un richiamo al passato

La nuova Toyota Land Cruiser ROX si ispira a un’epoca in cui le auto erano progettate per esplorare i luoghi più remoti. Con un design audace e senza tetto, questo modello rappresenta un ritorno alle origini delle avventure su quattro ruote. Presentata al SEMA di Las Vegas nel 2024, la ROX è stata concepita per coloro che desiderano un contatto diretto con la natura, abbandonando le comodità moderne per un’esperienza di guida autentica.

Design e funzionalità

La Toyota Land Cruiser ROX è stata completamente ripensata dai designer americani, partendo dall’ultima generazione della Land Cruiser. Con un aspetto che ricorda le jeep storiche, la ROX è caratterizzata da un’assenza di tetto, permettendo ai passeggeri di godere dell’aria aperta durante il viaggio. La carrozzeria, verniciata in un verde acqua tenue, è stata realizzata da zero, con pannelli e parti progettati per resistere alle sfide del fuoristrada. Il cassone ampio e le barre di carico offrono spazio sufficiente per attrezzature e oggetti, rendendo questa vettura ideale per le avventure all’aperto.

Interni spartani ma eleganti

All’interno, la Toyota Land Cruiser ROX presenta un abitacolo minimalista ma funzionale. Le portiere “scheletriche” e la capote scorrevole permettono un accesso facile e un’esperienza di guida coinvolgente. I sedili, rivestiti in pelle arancione con effetto invecchiato, offrono comfort e stile, mentre i dettagli stampati in 3D aggiungono un tocco di modernità. Ogni elemento è stato progettato per garantire praticità, con fettucce per appendere oggetti e un kit di sicurezza integrato.

Prestazioni off-road superiori

Non solo estetica, la Toyota Land Cruiser ROX è stata progettata per affrontare qualsiasi terreno. Con sospensioni a ruote indipendenti e un aumento della luce da terra di 10 cm, questa vettura è pronta per le sfide più impegnative. I braccetti in alluminio forgiato e una carreggiata ampliata di oltre 20 cm conferiscono alla ROX un aspetto imponente e una stabilità senza pari. Che si tratti di sabbia, fango o rocce, la Land Cruiser ROX è progettata per affrontare ogni avventura con sicurezza e stile.