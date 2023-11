Toyota C-HR: prezzo, dimensioni, interni

Toyota ha deciso di rinnovare l’estetica del suo crossover CH-R un veicolo che in Italia ha riscosso un notevole successo in termini di vendite per la sua compattezza nella categoria ed anche perché è un veicolo dotato della tecnologia ibrida. In questo articolo scopriremo i dettagli più importanti legati al nuovo model-year.

Toyota C-HR: dimensioni e interni

La nuova CH-R 2024 si differenzia rispetto alla generazione che va a sostituire, sia esteticamente dove a colpire è la vernice in colorazione bi-tonale e il design dei nuovi fari che abbraccia il family-feeling dei nuovi prodotti della casa giapponese, che per le dimensioni che cambiano leggermente.

Di seguito riepiloghiamo le nuove misure di questo modello:

Lunghezza : 4 metri e 36

: 4 metri e 36 Larghezza : 1 metro e 83

: 1 metro e 83 Altezza : 1 metro e 56

: 1 metro e 56 Passo: 2 metri e 56

Il passo è aumentato rispetto alla precedente generazione e il modello si è allargato di 3 cm rispetto a quello già in commercio ed accorciato di 3 cm in lunghezza restando comunque in linea con gli stilemi del modello.

Internamente il MY2024 porta in dote un nuovo volante in pelle ricco di pulsanti per gestire i dati che interessano il guidatore senza staccare gli occhi dalla strada e un cambiamento a livello di infotainment.

Il cockpit totalmente digitale ha una dimensione di 12,3 pollici e il sistema di infotainment Toyota Connect viene installato su uno schermo da 8 pollici con integrazione degli smartphone wireless.

Non mancano altri elementi come la telecamera posteriore, particolarmente utile nelle manovre ed il clima bizona.

Il suo prezzo e debutto in Italia

Il prezzo del nuovo CH-R 2024 varia a seconda dell’allestimento scelto e del tipo di trazione se anteriore o integrale. Di seguito i prezzi di tutti gli allestimenti che è possibile acquistare:

1.8 HEV con trazione anteriore – da 35.700€

2.0 HEV con trazione anteriore – da 41.200€

2.0 HEV con trazione integrale – da 43.700€

2.0 PHEV con trazione anteriore – da 43.700€

Il debutto in Italia è previsto per la fine di novembre con la possibilità di provarlo presso le concessionarie ufficiali, le consegne inizieranno nel mese di dicembre.