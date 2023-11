Che macchina guida Lucifer

Lucifer è una nota serie prodotta da Netflix di genere urban-crime che ha riscosso molto successo sulla piattaforma di streaming. In questo articolo scopriremo che auto guida il protagonista.

Che auto guida Lucifer

In Lucifer sono presenti molte auto utilizzate dal protagonista e dai membri della sua famiglia, in questo articolo ci focalizzeremo su quella utilizzata dal protagonista, Lucifer e che appare maggiormente nelle scene.

Si tratta di una Chevrolet Corvette del 1962, essendo ambientata in America la scelta della produzione è stata congrua con la nazione optando per uno dei suoi prodotti più iconici.

Questo tipo di Corvette infatti ha molti fans nel mondo ed è una delle vetture vintage provenienti da quel territorio che il pubblico maggiormente riconosce in quanto ha avuto molto successo in ambito televisivo, in colorazioni diverse dal nero di Lucifer, e anche in questo caso è stato fatto centro nell’immaginario collettivo.

Prodotta dal 1962 al 1967, l’esemplare della serie è una delle prime prodotte, sia per il metodo costruttivo a ponte rigido (solid axle) perché non si utilizzavano ancora le sospensioni indipendenti ma anche per l’estetica.

Il frontale si rifà alla C1 che è andata a sostituire, così come le curve laterali, mentre il retro è un richiamo agli stilemi del modello di quel periodo che sono poi stati riportati anche nella generazione successiva del modello.

I motori di questa vettura sono V8 con differenti cubature a seconda della tipologia adottata, venne anche implementato un motore ad iniezione da 5.4 litri portato poi nello sviluppo definitivo a 7 litri di cubatura.

Nel pieno stile americano grandi cubature e potenze degne di nota per il periodo, sviluppare 400 ed oltre cavalli non era affatto comune nelle auto sportive.

E’ difficile stabilire un prezzo per questo modello, alcune sono state battute a 150.000 dollari ma crediamo che il prezzo sia salito in questi anni.

