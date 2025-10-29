Toyota Corolla, un nome che nell’immaginario collettivo è legato indissolubilmente con il marchio giapponese perché ha rappresentato l’inizio della sua storia nel lontano 1966 ed anche l’approdo delle auto giapponesi in Europa con la generazione nata nel 1980. Ora questa storia continua con l’ultima nata che vedrà a breve la luce del palcoscenico più importante. Nel mentre vi sveliamo quello che sappiamo su di lei.

Toyota Corolla, cambiamento stilistico importante

Toyota ha presentato in diversi scatti il teaser della prossima generazione, la tredicesima del modello che ha sempre fatto centro sia a livello di design che motoristico, mostrando come mai il marchio sia un riferimento nel settore.

L’obiettivo del design della nuova Corolla è legato al massimo rendimento aerodinamico e difatti il tetto è curvo e la parte posteriore ha un alettoncino tipo ducktail per garantire la corretta “uscita” dei flussi.

Ancora incertezza sulle varie tipologie sulla base dei mercati, in Europa è difficile vederla con lo spoiler a coda d’anatra anche se è quasi sicuro che la prossima Corolla non sarà più Hatchback ma piuttosto berlina, nel nostro continente quasi sicuramente a 5 porte.

Doppia motorizzazione, tecnologia top

Dal punto di vista motoristico la nuova Corolla sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica anche se il prototipo dovrebbe avere un powertrain solamente elettrico.

Il passaggio alla sola elettrificazione potrebbe essere un rischio, in particolare se si considera la “battaglia” intrapresa dal brand per mantenere i motori termici ancora in voga e ciò rappresenterebbe una sconfitta.

E’ quindi ipotizzabile la commercializzazione di una Corolla full electric e della controparte ibrida con motore benzina accoppiato a quello elettrico.

Questa tipologia di modelli è infatti presente e lo sarà per i prossimi anni anche tra i principali competitor del marchio giapponese, con le quali la nuova Corolla dovrà rivaleggiare.