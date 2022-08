Introdotta nell’agosto 2018, la Toyota Corolla ha appena festeggiato il suo quarto anniversario. Era quindi logico che la berlina ibrida compatta venisse sottoposta al tradizionale processo di restyling. Poiché è invecchiata piuttosto bene ed è ancora in forma, il marchio giapponese non si è concentrato sulla parte estetica.

Per quanto riguarda la meccanica, invece, notiamo l’arrivo della quinta generazione di motori ibridi sotto il cofano.

Sono ancora due: il 1.8 guadagna 18 CV e ora sviluppa 140 CV, mentre il 2.0 passa da 184 a 196 CV. Come abbiamo potuto constatare durante la recente prova del primo esemplare, i cambiamenti al volante sono piuttosto evidenti. In effetti, se non si conoscesse ancora il prezzo di questo nuovo modello, e visto il contesto in cui i produttori non esitano ad aumentare i prezzi dei loro veicoli, potremmo aspettarci un bel rialzo per questo modello.

Dipende dalla finitura.

Toyota Corolla: qual è il prezzo dei nuovi motori ibridi?

Il primo prezzo della Corolla passa da 30.300 euro a 31.400 euro, con un aumento di 1.100 euro.

Ragionevole se si considerano i miglioramenti apportati e l’equipaggiamento più che sufficiente, anche nell’entry level: 7 airbag, climatizzatore bi-zona, fari automatici e telecamera posteriore. Per usufruire dei nuovi equipaggiamenti (strumentazione digitale da 12,3″ o touch screen da 10,5″), è necessario passare al secondo livello Dynamic, che è anche un po’ più lussuoso (cerchi da 16″, cromature negli interni, volante e pomello del cambio in pelle). Lì l’aumento è un po’ più evidente, con 1.300 € in più rispetto a prima.

Per il resto, la gamma si basa ancora sugli stessi livelli di finitura: Active e Dynamic, ma anche Design, GR Sport e Collection. L’unica piccola delusione è che il 2.0 da 196 CV è offerto solo nell’allestimento GR Sport, mentre quello che ha sostituito era disponibile anche negli allestimenti Design e Collection. In effetti, il conto è piuttosto alto: più di 37.000 € quando il modello da 184 CV aveva un prezzo di 34.100 €.

Il problema è quando si sceglie il top di gamma della Corolla. Il modello Collection guadagna più di 3.000 euro. Naturalmente, a questo prezzo, tutto è incluso: carrozzeria bicolore, cerchi da 18″, head-up display, rivestimenti misti pelle/alcantara/panno, impianto audio premium JBL, portellone posteriore elettrico, ecc. Tuttavia, quasi 38.000 euro per un modello del genere sono davvero tanti!