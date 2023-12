La saga di Fast and Furious ha regalato agli appassionati tante emozioni e scariche di adrenalina. Infatti, anche a distanza di diversi anni dall’uscita delle prime pellicole riesce ancora a stupire. In modo particolare è grazie alla Toyota Supra che il film di Fast and Furious riesce a prendersi gli onori della cronaca. Il motivo è semplice: la celebre vettura guidata dall’attore Paul Walker è stata messa all’asta.

Toyota Supra Fast and Furious: caratteristiche

La Toyota Supra usata in Fast and Furious è una bellissima Toyota Supra A80 che, in occasione del film, ha visto la sua livrea colorarsi di arancione, per la precisione con il “Lamborghini Diablo Candy Orange pearl paint” e le decalcomanie “Nuclear Gladiator” che l’hanno resa celebre nel 2001 – hanno di uscita del primo film della saga – e le hanno permesso di diventare fonte di ispirazione per successive modifiche ed elaborazioni.

A proposito di elaborazioni, secondo le specifiche fornite dalla casa d’aste, sotto il cofano della Toyota Supra Fast and Furious c’è un motore 2JZ-GTE turbo da 3,0 litri abbinato ad una trasmissione automatica a quattro velocità. Con una potenza di oltre 300 CV, la vettura è davvero adrenalinica. Oltre al body kit specifico nella parte anteriore e all’assetto ribassato, spiccano anche i cerchi speciali aftermarket da 19” e il generoso alettone bi-aereo in alluminio al posteriore.

Toyota Supra Fast and Furious: curiosità

Detto delle principali caratteristiche dell’auto, ecco la particolarità di cui abbiamo accennato in precedenza. La Toyota Supra di Fast and Furious, infatti, è stata messa all’asta senza riserva per Barrett-Jackson con tanto di documentazione di autenticità. Tra le foto pubblicate in vista dell’asta, il cui esito si scoprirà nel weekend del 17-19 giugno è possibile notare un cambio manuale cosa che stona con le caratteristiche della vettura. Un dato che potrà essere verificato solo dal fortunato vincitore dell’asta al momento di provare la quattro ruote.

Toyota Supra Fast and Furious: prezzo

Non ci sono ancora informazioni in merito al prezzo di questo pezzo unico, per altro utilizzato anche nel secondo film e non solo nella primissima pellicola. Ma per il modello Toyota Supra A80 usato in Fast and Furious è possibile ipotizzare una cifra che supererà agevolmente i 180 mila dollari.

