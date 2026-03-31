Traffico A1: incidente tra Lodi e Casalpusterlengo, percorsi alternativi verso Bologna

Un incidente sulla A1 sta influenzando in modo significativo la circolazione nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Bologna. Secondo il bollettino ufficiale delle ore 15:58 del 31 marzo 2026, il sinistro, che ha coinvolto un’auto e due camion al km 32, ha ridotto la carreggiata disponibile a due corsie e ha generato una coda di circa 5 km. In questo articolo troverai un quadro chiaro della situazione, i percorsi alternativi suggeriti e le raccomandazioni operative per chi si trova sulla direttrice interessata.

Le informazioni riportate qui si basano sui comunicati delle autorità competenti e sui canali di monitoraggio del traffico: è consigliabile mantenere aggiornati i propri strumenti di navigazione in tempo reale. Le stime sui tempi di attesa e sui rallentamenti riflettono la rilevazione comunicata dalle forze dell’ordine e dal gestore autostradale; il nostro intento è offrire indicazioni pratiche per gestire il viaggio in sicurezza e ridurre il disagio.

Dettagli dell’incidente e impatto sulla viabilità

Il sinistro al km 32 ha coinvolto un’autovettura e due mezzi pesanti, con conseguente necessità di intervento da parte di soccorsi sanitari, soccorso meccanico e delle pattuglie della Polizia stradale. Il personale di Autostrade per l’Italia è intervenuto per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere detriti, consentendo la circolazione su due corsie ma lasciando una coda accertata di 5 km nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Bologna. Il tempo stimato per l’attraversamento del tratto rallentato è di circa 44 minuti, ovvero circa 33 minuti in più rispetto alla percorrenza standard.

Interventi sul posto

Le operazioni di soccorso e ripristino del traffico prevedono più fasi: assistenza ai feriti, messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e rimozione dei detriti dalla carreggiata. È importante sottolineare che tali procedure richiedono coordinamento tra i diversi enti e possono allungare i tempi di riapertura completa delle corsie. Se possibile, evitare il tratto fino a cessata allerta o seguire le alternative indicate per limitare il rischio di ulteriori rallentamenti o tamponamenti.

Percorsi alternativi e suggerimenti pratici

Per chi è diretto verso Bologna ed è nelle vicinanze del tratto interessato, il percorso alternativo raccomandato è di uscire a Lodi e proseguire sulla SS 9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Piacenza, rientrando in A1 successivamente a Casalpusterlengo. Questo itinerario evita la zona dell’incidente e, in molte circostanze, riduce il tempo complessivo di viaggio rispetto alla permanenza in coda. Ricorda che la scelta dell’alternativa migliore dipende dalle condizioni aggiornate del traffico e dalla tipologia del veicolo che si guida.

Indicazioni per automobilisti e mezzi pesanti

Prima di uscire, verifica la condizione del percorso con app di navigazione e sistemi di informazione; applicazioni come Google Maps e Waze aggiornano in tempo reale e propongono ricalcoli rapidi. Per i mezzi pesanti, considera le restrizioni locali e le aree di sosta disponibili: alcuni itinerari alternativi possono risultare poco agevoli per veicoli di grandi dimensioni. Infine, pianifica una breve sosta per controlli tecnici se prevedi di affrontare strade secondarie con traffico intenso.

Monitoraggio, comunicazioni ufficiali e sicurezza in coda

Per seguire l’evolversi della situazione si possono consultare le webcam e i bollettini del gestore autostradale, il servizio CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) e le mappe delle app di navigazione. Le segnalazioni ufficiali vengono trasmesse anche da ASPI e dalle forze dell’ordine; è buona norma attenersi alle indicazioni di chi coordina gli interventi. Ricorda che il termine tempo di percorrenza include attese dovute a operazioni di soccorso e rimozione, nonché eventuali deviazioni obbligatorie.

Consigli di comportamento in caso di fermo in coda

Se resti bloccato in coda, mantieni il veicolo in ordine di marcia, usa il freno di stazionamento se previsto e limita l’uso di corsie di emergenza. In caso di esaurimento carburante è possibile richiedere assistenza tramite le colonnine SOS presenti in autostrada; circolare con carburante insufficiente può costituire intralcio e sanzione. Per questioni di rimborso, alcuni servizi gestionali come Free To X offrono procedure specifiche, ma in genere i rimborsi per ritardi non si applicano quando la causa è un incidente verificatosi per responsabilità di terzi. Verifica sempre le condizioni sul sito del gestore prima di inoltrare richieste.