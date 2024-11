Triumph è uno dei marchi che ha portato molte moto alla kermesse milanese componendo una gamma adatta ad un settore in perenne aggiornamento, scopriamo quindi quali sono quelli che ci hanno colpito di più e che potranno essere dei riferimenti per il 2025 in Italia e nel resto del mondo.

Triumph Speed 400 e Speed Triple 1200 RS

La Triumph Speed 400 è una moto monocilindrica da 400 cc con una potenza di 40 cavalli e 37,5 Nm di coppia massima ed è un approccio del marchio inglese in un nuovo mercato che non aveva visto un brand così prestigioso affacciarsi sino ad oggi.

L’estetica è filante e a colpire è il faro a LED rotondo che garantisce un’ottima luminosità in tutte le condizioni. Il peso è di 170 kg con una capacità del serbatoio di 13 litri e la manutenzione deve avvenire dopo 12 mesi o 16 mila km il che la rendono utilizzabile senza alcun problema.

Il prezzo di questa moto è di 5.695 euro una cifra buona per una moto di questo tipo.

Passiamo alla Speed Triple 1200 RS la Speed più potente e tecnologica mai creata sino ad oggi. Con un motore tre cilindri da 1160 cc con una potenza di 160 cavalli e 125 Nm di coppia massima.

A livello sospensivo la forcella anteriore è una NIX30 da 43 mm con un escursione di 120 mm. Al posteriore vi è un monoammortizzatore TTX36 con smorzamento escursione e precarico regolabile. Anche qui l’escursione è di 120 mm.

La tecnologia vede la presenza di un display TFT da 5 pollici che permette di far vedere tutti i dati più importanti durante la marcia.

Triumph Bonneville T100/120 Icon Edition e Trident 660

La Bonneville T100 in versione Icon è un’edizione speciale dedicata agli appassionati del marchio con un motore bicilindrico da 65 cavalli e 80 Nm di coppia massima.

La sospensione anteriore ha una forcella da 41 mm e al posteriore un doppio ammortizzatore RSU con precarico regolabile.

Il look total black con grafiche ispirate al passato catturano l’attenzione del pubblico.

Altra presenza in gamma è la Bonneville T120 Icon Edition con un motore bicilindrico da 105 cavalli e 80 Nm di coppia massima. La colorazione presente a EICMA 2024 è un bicolore rosso-bianco che le conferisce la giusta eleganza.

Il peso della moto è di 236 kg che la rende una moto dalla mole importante ma che può essere gestita facilmente una volta in moto.

Il prezzo di partenza è di 14.845 euro.

Chiudiamo con la Trident 660 con un motore tricilindrico da 660 cc con una potenza di 84 cv a 10.250 giri/minuto e coppia di 64 Nm a 6.250 giri/minuto.

La sospensione anteriore ha una forcella Showa a steli rovesciati big piston con cartuccia da 41 mm con un escursione da 120 mm. Il posteriore è un monoammortizzatore Showa con regolazione pre carico ed escursione ruota sino a 130 mm.

Il prezzo è di 8.595 euro ed è in linea con il tipo di moto.