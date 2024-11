EICMA 2024 sta per cominciare, una guida ai vari padiglioni e brand presenti nonché info generali per il pubblico.

EICMA è il salone di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati del mondo delle due ruote, l’edizione 2024 segna il 110° anno di questo evento che di anno in anno chiama a sé i migliori brand che lo scelgono per presentare le loro novità. Vediamo come si compone la fiera per l’edizione di quest’anno.

Eicma 2024: la disposizione dei padiglioni

EICMA è diviso in due grandi porte che sono la EST e la OVEST a seconda del punto di accesso alla manifestazione. Se si arriva dalla metropolitana la porta di accesso è la Est e il primo padiglione che si incontra è il 14, qui troviamo BMW, Harley-Davidson e Kove, accanto al 14 vi è il 18 con il gruppo KTM compresi Gas Gas, Husqvarna e MV Agusta.

Se si arriva dall’Autostrada da Torino, Bologna, Genova si accede alla manifestazione dalla porta Ovest incontrando a sinistra i padiglioni 13 e 15 e a destra 22-24. I 13 e 15 vedono la presenza di marchi come Triumph, Honda, Ducati e Royal Enfield.

Yamaha è al 24 così come Moto Morini e Voge, il 22 invece è dedicato a Suzuki e Benelli. Se si arriva dalla A4 Est si incontra la porta Sud dove vi sono il padiglione 9 a sinistra e l’11 a destra. Il 9 è dedicato al gruppo Piaggio, QJ Motor e Rieju. L’11 invece trova Kawasaki e Bimota.

Gli orari e i biglietti

Dal 7 al 10 novembre, giorni dedicati al grande pubblico la fiera aprirà alle ore 09:30 e chiuderà alle 18:30. I biglietti si acquistano esclusivamente online e di seguito l’elenco dei prezzi:

Giornaliero adulti – 21,50€

ragazzi sino ai 13 anni – 11,50€

ingresso pomeridiano adulti – 15,50€

ragazzi sino ai 13 anni – 8,50€

Grazie all’acquisto online si evitano le code e tutti hanno un’accesso più veloce alla manifestazione.