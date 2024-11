Husqvarna ad EICMA 2024 con ampia varietà di modelli per ogni desiderio e situazioni della clientela del marchio scandinavo.

Husqvarna ad EICMA 2024 è arrivata con l’intenzione di mostrare al pubblico internazionale i propri prodotti migliori che, oltre a garantire ottime vendite, riescono a colpire nel cuori gli appassionati in quanto sono il perfetto concentrato di tecnologia e divertimento. Diamo quindi un’occhiata a quelli che sono stati i top secondo noi in questo evento.

Husqvarna Norden 901 e 901 Expedition: Adventure per la Svezia

Il segmento delle Adventure è uno dei più agguerriti del mercato e le case si impegnano ad offrire ai clienti il massimo in termini di tecnologia e di comfort. Per Husqvarna la risposta alle rivali è la Norden 901, nella sua variante base e nella versione Expedition.

La Norden 901 è una moto già di per sé molto ricca e votata all’avventura ma che può essere impreziosita grazie agli accessori del catalogo 2025.

Ad uno sguardo attento si concepisce il lavoro fatto dai tecnici per offrire il massimo della comodità per le lunghe percorrenze, suo habitat naturale anche se naturalmente si presta ad un uso quotidiano.

Il motore è un biclindrico parallelo da 889 cm3 che eroga una potenza di 105 cavalli a 8.000 giri/minuto e 100 Nm di coppia a 6.500 giri/minuto. Proprio la coppia è forse il grande punto saliente di questa moto, è sempre presente anche ai bassi regimi di conseguenza è elastica nonostante la mole importante.

Il cambio è quickshift quindi quando si stanno affrontando pendenze rilevanti lavora “come un automatico” lasciando al guidatore il compito di puntare le ruote verso la meta.

La versione Expedition è l’evoluzione della Norden 901 con a corredo tutti gli accessori tecnici Husqvarna per renderla l’avventuriera perfetta.

Il motore ed il cambio sono gli stessi della 901 a cambiare sono le sospensioni. Adotta infatti delle WP XPLOR pensate apposta per l’off-road con un’escursione di 240 mm.

A livello di tecnologia vi sono 4 riding mode, easy shift e ABS Offroad realizzato da Bosh per garantire il massimo della sicurezza in ogni avventura.

Husqvarna 701 Supermoto e Vitpilen 401/801: motard e naked di successo

Altra motocicletta della casa svedese è la 701 Supermoto un riferimento nella sua categoria per la capacità di coniugare le prestazioni e lo stile tipico delle supermoto che è la rappresentazione del connubio strada/pista.

La 701 Supermoto è equipaggiata con un motore monocilindrico da 73 cavalli a 8.000 giri/minuto e 73,5 NM a 6.500 giri/minuto. Dati che la rendono ancora la più desiderata dagli amanti del genere.

Per il mondo Urban arriva la Vitpilen 401 che è perfetta per la città con una potenza di 48 cavalli perfettamente controllabile e gestibile da chi è alle prime armi. Il faro a LED e il manubrio alto, tipico delle Roadster permettono una perfetta visibilità della strada in ogni condizione.

La sospensione anteriore WP Apex 43 e posteriore WP Apex regolabile, per trovare il perfetto bilanciamento per la guida stradale.

La sorella maggiore è la Vitpilen 801, model-year 2025 molto simile alla 401 a parte il faro a doppio LED con cristallo della freccia che permette di avere visibilità eccellente anche in condizioni critiche.

Il motore è un bicilindrico da 799 cc e ben 95 cavalli di potenza che la rendono ideale per ogni viaggio anche se la sua agilità è premiata nel contesto urbano. La sua costruzione permette intervalli di manutenzione ogni 15.000 km.

Per la tecnologia vi è un display TFT da 5 pollici e 3 diversi riding mode – street, sport e rain – che la preparano ad ogni contesto.