Una vera leggenda, la Triumph Rocket 3 è una delle moto più emozionanti del mercato. Una custom grande, moderna e potenziata, perfetta per navigare con stile, alla maniera britannica. E ancora di più nella versione Triumph Factory Custom in edizione limitata.

Ma a quanto pare i suoi 182 cavalli non sono sufficienti per gli specialisti britannici della sovralimentazione TTS Performance.

L’ultima grande impresa? La “SuperBusa”: una Suzuki Hayabusa da 372 cavalli. Quindi affrontare il Rocket 3, ovviamente, era promettente.

Triumph Rocket 3 TFC: caratteristiche, design, prezzo e uscita

Sovralimentazione discreta

La Triumph Rocket 3 TFC “supercharged” di TTS Performance conserva il look di successo e di alta gamma del modello originale.

Prodotta in edizione limitata di 750 esemplari, la versione Triumph Factory Custom presenta una livrea nera con accenti di carbonio e dettagli in oro e argento. Parabrezza, specchietti, parafanghi, guscio posteriore, cerchi… Tutto contribuisce all’esclusività del modello.

Rispetto al “semplice” Rocket 3, sembra quasi troppo semplicistico, questo è certo! TTS Performance è riuscita a preservare l’aspetto del Rocket 3 integrando discretamente il compressore Rotrex C30-94 in un solido involucro di alluminio.

Questo rende la Rocket 3 preparata un vero e proprio dormiglione (al di là del suo aspetto imponente anche nella sua configurazione originale), a cui bisogna avvicinarsi per riconoscere la natura sovralimentata della macchina. Vi lasciamo apprezzare questo bellissimo lavoro in foto.

Prestazioni della Rocket 3 TTS: 342 CV, 373 Nm

Come promemoria, la Triumph Rocket 3 TFC nella sua configurazione originale sviluppa circa 182 CV e 225 Nm di coppia. Nel frattempo, questa potenza è limitata a 167 CV dalla normativa Euro5. Da lì, gli inglesi di TTS Performance sono passati prima attraverso un Power Commander per raggiungere 200 CV e 250 Nm di coppia. Poi è arrivato il piatto forte: un compressore Rotrex C30-94 per aumentare la potenza del motore a 3 cilindri da 2.458 cc a 342 CV e 373 Nm di coppia.

Per far fronte a questa situazione, il kit TTS comprende anche nuovi pistoni e alberi a camme adattati a questa configurazione. Tutto questo è il risultato di due anni di lavoro e ottimizzazione da parte dello specialista britannico, il cui obiettivo era superare i 300 CV. Missione compiuta! Sappiamo già che le prime 10 unità sono state vendute, ne restano solo 5 e il prezzo della preparazione è di 8.000 sterline (circa 9.300 euro), a cui bisogna aggiungere il prezzo della moto, ovviamente.

La Triumph Rocket 3 TFC TTS Performance in breve

Una versione sovralimentata del Rocket 3 TFC

Sovralimentazione perfettamente integrata nel design originale

Sovralimentatore Rotrex C30-94 / alloggiamento in alluminio prodotto in serie / 12 kg

3 cilindri: 2.458 cc / 342 CV (182 originali) / 373 Nm (225 originali)

Configurazione limitata a 15 unità

Triumph Rocket 3 TFC limitata a 750 unità

Prezzo: circa 9.300€

