Triumph Trident 800: la naked che conquista il segmento medio

Nel vasto panorama delle moto, la Triumph Trident 800 emerge come una proposta affascinante e irresistibile, capace di attrarre gli appassionati delle naked. Con una fusione di design classico e tecnologia all’avanguardia, questo modello rappresenta un passo significativo per il marchio britannico, noto per la sua lunga storia e il suo impegno nell’innovazione. La Trident 800 si colloca perfettamente nel segmento delle moto di media cilindrata, dove la competizione si fa sempre più agguerrita.

Caratteristiche tecniche della Trident 800

La Triumph Trident 800 è alimentata da un motore a tre cilindri da 798cc, capace di erogare una potenza di 115 CV a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 85 Nm a 8.500 giri/minuto. Questo motore è progettato per offrire un’erogazione fluida e reattiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza emozionante. L’accelerazione è immediata, e i cavalli disponibili si fanno sentire in ogni situazione, permettendo di affrontare le strade con sicurezza e determinazione.

Sospensioni e comfort di guida

Le sospensioni della Trident 800, realizzate da Showa, garantiscono un’ottima stabilità e comfort, sia in ambito urbano che su percorsi più tortuosi. La forcella rovesciata da 41mm è completamente regolabile, permettendo di adattare l’assetto alle preferenze del pilota. Inoltre, l’ammortizzatore posteriore è anch’esso regolabile, assicurando un bilanciamento perfetto e una guida sempre piacevole, anche su strade dissestate.

Un design che conquista

Il design della Triumph Trident 800 riflette un’armonia tra modernità e tradizione. Con linee muscolose e un’impronta visiva distintiva, questa naked si presenta con un estetica contemporanea che non dimentica le radici storiche del marchio. La moto è caratterizzata da un faro anteriore rotondo con tecnologia full LED, che non solo arricchisce l’estetica, ma migliora anche la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. La strumentazione TFT, infine, offre informazioni chiare e leggibili, anche in pieno giorno.

Funzionalità e sicurezza

La sicurezza è una priorità nella progettazione della Trident 800. Il sistema di frenata è affidato a due pinze radiali a 4 pistoncini, che garantiscono arresti rapidi e controllati. I tre diversi riding modes – Road, Sport e Rain – permettono al pilota di scegliere l’impostazione più adatta alle condizioni di guida, migliorando l’esperienza complessiva. Inoltre, il controllo di trazione e l’ABS rendono la guida ancora più sicura, specialmente in situazioni critiche.

Un prezzo competitivo per un’esperienza unica

Con un prezzo di partenza di 9.995 euro, la Trident 800 si posiziona come una delle opzioni più allettanti nel suo segmento. La combinazione di prestazioni elevate, design accattivante e tecnologia avanzata la rende un investimento interessante per chi cerca una naked versatile e divertente. La possibilità di esplorare le concessionarie per testare di persona questo modello è un’opportunità da non perdere.

In conclusione, la Triumph Trident 800 si presenta come una moto completa, capace di soddisfare le esigenze di piloti esperti e neofiti. Con il suo mix di potenza, comfort e stile, rappresenta una scelta ideale per chi desidera vivere appieno la passione per le due ruote.