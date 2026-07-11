Tutte le novità sui monopattini elettrici: targa, casco e assicurazione

Dal 17 luglio 2026, i monopattini elettrici in Italia dovranno essere coperti da un’assicurazione obbligatoria. Questa nuova normativa fa parte del pacchetto di riforme del Codice della Strada introdotte dal Ministro Salvini, che include anche l’obbligo di casco e targa per questi mezzi di micromobilità.

L’obbligo di assicurazione era inizialmente previsto per il 16 maggio, ma è stato posticipato di 60 giorni per problemi tecnici legati alla piattaforma di gestione delle polizze. Ora, però, tutto è pronto per l’entrata in vigore della nuova regola.

Le tre regole fondamentali per i monopattini elettrici

Per circolare legalmente con un monopattino elettrico in Italia, sono necessari tre requisiti fondamentali: la targa il casco e l’assicurazione. Il casco è obbligatorio per tutti, non solo per i minori, e il targhino deve essere richiesto tramite il Portale dell’Automobilista.

L’assicurazione obbligatoria deve essere specifica per i monopattini e non possono essere utilizzate polizze generiche come l’RC capofamiglia. La polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino per essere valida.

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove regole

Dal 17 luglio, chi verrà fermato alla guida di un monopattino privo di assicurazione andrà incontro a sanzioni pesanti. Le multe vanno da 866 a 3.464 euro, con il sequestro del mezzo fino alla presentazione della copertura assicurativa. In caso di recidiva, le sanzioni salgono fino a un minimo di 1.800 euro, con confisca definitiva del monopattino.

Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu ha chiarito che le compagnie assicurative possono esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti che non rispettano le norme del Codice della Strada. Questo significa che, in caso di infrazione, l’assicurazione può chiedere il rimborso totale o parziale al conducente responsabile.

La situazione attuale e i numeri

Al 30 giugno 2026, sono stati consegnati oltre 133.000 contrassegni identificativi per i monopattini elettrici in Italia. Milano e Roma sono in testa con rispettivamente 33.316 e 27.900 targhe rilasciate. Tuttavia, si stima che in Italia ci siano tra 300.000 e 800.000 monopattini di proprietà, il che significa che molti proprietari sono ancora in attesa del targhino.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato l’importanza delle nuove regole per garantire maggiore sicurezza e responsabilità per tutti gli utenti della strada. La prossima scadenza importante è il 16 luglio, quando scatta l’obbligo assicurativo per i conducenti di monopattino elettrico.