Introduzione ai crash test Euro NCAP 2024

La recente tornata di crash test Euro NCAP ha concluso il ciclo di valutazioni per il 2024, presentando un’ampia gamma di modelli che spaziano dalle city car elettriche ai grandi SUV familiari. Questo processo di valutazione è fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, e quest’anno ha visto la partecipazione di veicoli innovativi e attesi, come la Renault 5 e i SUV Leapmotor C10 e Deepal S07.

Le auto che hanno conquistato le 5 stelle

In totale, dieci auto hanno ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle, mentre altre quattro si sono fermate a quattro stelle. Tra i modelli di punta, l’eTERRON 9 di Maxus ha sorpreso per la sua eccellente gestione della compatibilità con altri veicoli, dimostrando di essere sorprendentemente sicuro per pedoni e occupanti di altri veicoli. Questo pick-up elettrico ha superato le aspettative, ottenendo risultati eccellenti in tutte le categorie di valutazione.

Le nuove proposte e le valutazioni delle city car

Renault ha riportato in vita il celebre design della R5, adattandolo all’era elettrica con il nuovo modello Renault 5. Tuttavia, i test Euro NCAP hanno rivelato un limite nella protezione degli occupanti adulti, con entrambe le vetture, Renault 5 e Alpine A290, che si sono posizionate a quattro stelle. Al contrario, le nuove city car con aspirazioni da SUV, come la Lexus LBX e la Volvo EX30, hanno ottenuto il massimo punteggio grazie a una solida dotazione di tecnologie di assistenza alla guida.

I SUV più sicuri del 2024

Tra i SUV valutati, la Porsche Macan elettrica ha confermato il suo status di auto premium, ricevendo cinque stelle. Anche la Subaru Forester ha mantenuto il suo standard di eccellenza, risultando una scelta affidabile per gli automobilisti. Le nuove proposte cinesi, Deepal S07 e Leapmotor C10, hanno stupito per le loro prestazioni di sicurezza, dimostrando l’attenzione crescente dei produttori asiatici verso il mercato europeo.

Valutazioni miste per la Hyundai Santa Fe e altre auto

La Hyundai Santa Fe ha ricevuto una doppia valutazione: quattro stelle nella configurazione standard e cinque stelle con il pacchetto opzionale SmartSense. Anche la Mazda CX-80, con il suo design raffinato e dotazione tecnologica avanzata, ha ottenuto il massimo punteggio. L’Audi A5, sostituto dell’A4, ha continuato la tradizione del marchio tedesco per la sicurezza impeccabile, consolidando il suo posizionamento tra le berline più sicure del mercato.