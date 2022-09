Salone dell’Auto di Detroit 2022: Joe Biden sarà presente

Il Salone dell’Auto di Detroit 2022 ha aperto le sue porte. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Salone dell’Auto di Detroit 2022

Solo cinque marchi?

Non lasciatevi ingannare dal programma diffuso dall’organizzazione del salone di Detroit.

Se vedete la presenza di Hyundai, si tratta in realtà di Mobis, il ramo software e sviluppo software. Quindi non ha nulla a che fare con le nuove auto. I veri grandi produttori saranno 5, ed esclusivamente americani: Chrysler, Ford, Chevrolet, Lincoln e Jeep. E nessuna di esse ha confermato una vera novità, a parte la nuovissima Mustang di settima generazione. Certo, la linea è esagerata perché i gruppi presenti avranno probabilmente del materiale da esporre (Equinox per Chevrolet e forse il futuro delle muscle car per Chrysler), ma è comunque sintomatica di una generale mancanza di interesse per questi grandi saloni.

Il difetto, in particolare, è il costo proibitivo. A Detroit, uno stand piuttosto classico, che non ha nulla di eclatante, può arrivare rapidamente a fatturare più di un milione di dollari per tutta la durata dell’esposizione. Questo è troppo costoso per la maggior parte dei marchi automobilistici, che non trovano più spin-off sufficienti. Tuttavia, i visitatori possono consolarsi con questo. In palio ci sono tre auto eccezionali: una Chevrolet Corvette 70th Anniversary Z06 Convertible con pacchetto Z07, un Ford Bronco Raptor e una Dodge Challenger Hellcat.

Basta acquistare un biglietto e il denaro raccolto sarà devoluto in beneficenza.

Numerosi punti deboli…

Da quando è stato riprogettato nel 1989, questo è il salone di Detroit più debole che abbiamo visto.

Alcuni dei grandi show degli anni ’90 e 2000 sono già lontani, visto che il NAIAS 2022 è così scarno. In totale, questo fine settimana si sono tenuti a Detroit una quindicina di conferenze importanti. Senza contare tutti i piccoli marchi indipendenti, i produttori di apparecchiature e gli specialisti di software. Insomma, una goccia nel mare rispetto alle dimensioni del salone di Detroit di un tempo. Nelle edizioni più grandi, ci sono state quasi 70 anteprime (sia nazionali che mondiali), con una serie di auto da scoprire. Ma questo accadeva prima dell’avvento di Internet e dell’iperspecializzazione della comunicazione dei produttori. Ora preferiscono organizzare i propri eventi, per indirizzare meglio il proprio pubblico e soprattutto per controllare al meglio il rapporto tra l’investimento e i risultati.

LEGGI ANCHE: