In Italia è stato implementato un nuovo sistema di autovelox chiamato Velocar, per ora questo strumento ha avuto rilevanza per la sua presenza nella città di Firenze ma non è da escludere che questa tecnologia possa essere adottata anche da altri comuni del nostro territorio. Ecco cos’è e come funziona.

Velocar, cos’è e come funziona il nuovo autovelox

Il Velocar è un sistema di monitoraggio della velocità introdotto nel 2023 e a differenza degli autovelox classici non basa il suo rilevamento sul momento esatto in cui l’auto passa davanti alla cellula che rileva la velocità ma fa una media tra l’inizio e la fine di un tratto di strada.

E’ stato introdotto in Italia per ridurre gli incidenti stradali e secondo i dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ridotto gli incidenti mortali del 10%.

Il suo funzionamento è semplice: vengono posti due sistemi Velocar su un tratto di strada, uno all’inizio della tratta e l’altro alla sua fine. Appena un’auto passa il primo rilevamento il sistema traccia la sua velocità, quando passa il secondo rilevamento segna la seconda, la differenza tra le due misurazioni è la velocità media del veicolo.

Se la velocità media rilevata supera il limite di velocità imposto per quella strada, scatta una fotografia del veicolo e della targa, foto inviata successivamente alle autorità competenti che provvederanno a multare il/i trasgressori.

Velocar è più efficiente rispetto ai velox tradizionali oltre perché oltre a rilevare la velocità media del veicolo, può compiere più rilevazioni di veicoli in poco tempo.

Il Velocar può anche non essere segnalato, vi sono i cartelli verdi che segnalano la presenza all’automobilista in prossimità di quel tratto di strada ma l’effettiva operatività del sistema è indipendente dal fatto che vi siano o meno i cartelli che lo segnalano.

Essendo un sistema di velocità a rilevazione continua, su uno specifico tratto di strada, non necessita di apposita segnalazione sulla fine della presenza sul tratto.

Il sistema infine è stato criticato da svariati automobilisti perché commina multa troppo elevate per lievi infrazioni ed anche perché rilevando la velocità solo in uno specifico tratto può risultare inefficace.

