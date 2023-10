Honda CR-V 2023: prezzo, dimensioni, scheda tecnica

Honda CR-V 2023, si presenta la nuova generazione del SUV giapponese, già ordinabile in Italia.

Honda da poco ha annunciato il model-year 2023 del suo famoso suv CR-V in questo articolo vedremo che dettagli porta con sé, il suo prezzo, le dimensioni e la scheda tecnica.

Honda CR-V 2023: scheda tecnica e dimensioni

La scheda tecnica del nuovo Honda CR-V 2023 parla di una vettura che per il mercato europeo è disponibile nella sola variante E-Phev ovvero un’ibrida plug-in con una potenza di 193 cavalli dati dal motore 1.5 in accoppiata al motore elettrico.

Una scelta per far avvicinare il pubblico europeo alla completa elettrificazione che avverrà molto probabilmente nei prossimi decenni. Quest’auto mostra una potenza adeguata per la sua notevole massa.

Il mercato dirà se questa scelta è stata logica dato che in USA la vettura è disponibile anche in versione full-hybrid che le dona 11 cavalli in più toccando quota 204.

Trattandosi di un SUV l’aspetto delle dimensioni è importante. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 70

: 4 metri e 70 Larghezza : 1 metro e 85

: 1 metro e 85 Altezza : 1 metro e 68

: 1 metro e 68 Passo: 2 metri e 70

La CR-V 2023 cambia in lunghezza crescendo di ben 7 centimetri rispetto alla precedente generazione e nel passo, aumentato anch’esso di 4 centimetri.

Il tutto non è per nulla favorevole nelle fasi di manovra, parcheggiare un veicolo di quasi 5 metri è davvero difficile in particolare nelle aree urbane.

Il prezzo del nuovo model-year

La vettura giapponese è ordinabile a partire da ottobre di quest’anno ed ha un prezzo di partenza fissato in 49.990€.

50 mila euro per un suv ben assemblato e curato e con una motorizzazione ideale per il traffico del 2023 sono il prezzo giusto per la versione base già ricca di accessori.

Venendo incontro al pubblico il brand giapponese punta ad incrementare le vendite di questa nuova generazione, proseguendo le ottime cifre del modello che va a sostituire.