Kimera EVO38 la 037 che non è mai nata è pronta a diventare realtà. Tutto quello che sappiamo.

Il mondo delle restomod è affascinante e fa prendere vita a vetture classiche che assumono un look moderno, diversi sono i modelli italiani ripresi da artigiani sia nostrani che stranieri, un esempio italiano è Kimera Automobili famosa per aver ridato vita al mito della Lancia 037. Ora la casa italiana ha in programma il debutto della 038 protagonista di questo articolo.

Kimera EVO 38: prezzo e scheda tecnica

Prima di entrare nel vivo del modello è lecito fare un salto indietro andando nel passato. La sigla “038” era già stata utilizzata seppur solo in fase progettuale da Lancia per quella che poi è divenuta la Delta S4 la macchina da Rally che ha monopolizzato il fantastico Gruppo B.

Kimera lo sa ed ha deciso di riportarla in auge stavolta applicandola ad un modello vero e proprio. La 038 infatti si basa sulla EVO 037 che il mondo ha imparato a conoscere ed apprezzare. I tecnici della casa cuneese sono intervenuti sia a livello di telaio che di assetto per dar vita ad una Lancia 037 che si è vista solo come prototipo.

I dettagli su questo nuovo modello che verrà presentato il 22 febbraio prossimo non sono ancora stati svelati. Molto probabilmente sarà più potente dei 505 cavalli visti sulla EVO 037.

Il prezzo non è stato ancora annunciato ma sarà più alto dei 480 mila euro necessari per entrare nel club dei 37 fortunati proprietari della EVO 037.

Riprende lo spirito di “Bazinga”

“Bazinga” era il soprannome utilizzato dai tecnici della casa torinese per quel prototipo con trazione integrale della 037 visto in poche immagini durante i test effettuati dal compianto Giorgio Pianta, un vero e proprio sogno proibito degli appassionati del marchio.

Kimera si è basata su quel progetto portandolo nel 2024 promettendo di riuscire ad incarnarne la filosofia spirituale. Non resta che aspettare ancora qualche settimana per vederla con i nostri occhi.