Verstappen Conquista il Gran Premio del Qatar e Riduce il Gap nel Campionato Mondiale

Il Gran Premio del Qatar si è concluso con una vittoria significativa per Max Verstappen, pilota della Red Bull, che ha riportato in gioco le sue possibilità di conquistare il titolo mondiale di Formula 1. Questa gara, tenutasi il 30 novembre, è stata l’anteprima di un finale di stagione ricco di suspense e colpi di scena.
Partito dalla pole position, Oscar Piastri della McLaren ha chiuso in seconda posizione, mentre Carlos Sainz della Williams ha completato il podio. Il leader della classifica, Lando Norris, si è piazzato quarto, rendendo la lotta per il titolo ancora più avvincente.
Risultati della gara
Nel corso di questo appassionante Gran Premio, Verstappen ha tagliato il traguardo con un tempo finale di 1h24’38”241, dimostrando un’ottima gestione della gara e una strategia vincente che lo ha portato a superare i suoi rivali. Piastri, che ha cercato di difendere la sua pole position, ha concluso a +7”995 dal vincitore, mentre Sainz ha terminato con un distacco di +22”665.
Classifica finale del Gran Premio
La classifica finale del Gran Premio del Qatar è stata la seguente:
- 1.Max Verstappen (Red Bull) – 1h24’38”241
- 2.Oscar Piastri (McLaren) + 7”995
- 3.Carlos Sainz (Williams) + 22”665
- 4.Lando Norris (McLaren) + 23”315
- 5.Kimi Antonelli (Mercedes) + 28”317
- 6.George Russell (Mercedes) + 48”599
- 7.Fernando Alonso (Aston Martin) + 54”045
- 8.Charles Leclerc (Ferrari) + 56”785
- 9.Liam Lawson (Racing Bulls) + 1’00”073
- 10.Yuki Tsunoda (Red Bull) + 1’01”770
- 11.Alexander Albon (Williams) + 1’06”931
- 12.Lewis Hamilton (Ferrari) + 1’17”730
- 13.Gabriel Bortoleto (Sauber) + 1’24”812
- 14.Franco Colapinto (Alpine) + 1 giro
- 15.Esteban Ocon (Haas) + 1 giro
- 16.Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro
Classifica piloti e costruttori
Con questo risultato, la classifica piloti ha visto un’importante rimonta di Verstappen, ora secondo con 396 punti, mentre Norris continua a dominare con 408 punti. Piastri si trova a soli 4 punti dal secondo posto, il che rende l’ultima gara della stagione a Abu Dhabi estremamente cruciale. La classifica attuale è la seguente:
- 1.Lando Norris (McLaren) – 408 punti
- 2.Max Verstappen (Red Bull) – 396 punti
- 3.Oscar Piastri (McLaren) – 392 punti
- 4.George Russell (Mercedes) – 309 punti
- 5.Charles Leclerc (Ferrari) – 230 punti
- 6.Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 punti
- 7.Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
- 8.Alexander Albon (Williams) – 73 punti
- 9.Carlos Sainz (Williams) – 64 punti
- 10.Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
Per quanto riguarda i costruttori, la McLaren si trova in testa con 800 punti, seguita da Mercedes e Red Bull. La situazione attuale è:
- 1.McLaren – 800 punti
- 2.Mercedes – 459 punti
- 3.Red Bull – 426 punti
- 4.Ferrari – 382 punti
- 5.Williams – 137 punti
Un finale di stagione incerto
Con l’ultima gara in programma ad Abu Dhabi il 7 dicembre, il titolo mondiale è più aperto che mai. I tre contendenti – Norris, Verstappen e Piastri – si daranno battaglia per conquistare il primo posto. Con solo 16 punti a separare Norris e Piastri, il tutto si deciderà nell’ultima corsa, aggiungendo ulteriore tensione a un campionato già entusiasmante.