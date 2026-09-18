Il Red Bull ha organizzato a Silverstone una delle sfide più insolite nel mondo dei motori: “Max vs 100”. L’evento ha radunato centinaia di kart, tutti dotati di zavorre per bilanciare le prestazioni, e ha messo alla prova il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen. La gara è stata trasmessa in diretta su piattaforme di streaming, regalando al pubblico mondiale uno spettacolo di pura adrenalina e di ritorno alle radici del pilota.

Partenza dalla 101ª posizione: il caos della prima tornata

Al via, Verstappen si trovava all’estremità posteriore della griglia, 101 kart davanti a lui. Il tracciato, lungo circa 2,5 km, mescolava la pista kart di Silverstone con alcuni tratti del circuito da Gran Premio, creando curve tecniche e rettilinei brevi. Nei primi metri, il giovane olandese è riuscito a guadagnare già dieci posizioni, sorpassando concorrenti che ancora lottavano per trovare la traiettoria. Il frastuono dei motori, i contatti tra i kart e la confusione generale hanno spinto il campione a commentare in radio: “È un caos totale“.

Il primo giro e la soglia dei 64 sorpassi

Entro la fine della prima tornata, Verstappen aveva completato oltre 64 sorpassi passando dalla 101ª alla 37ª posizione. In quell’arco di tempo, 63 avversari erano stati eliminati senza aver completato nemmeno un giro, vittima di incidenti o di kart rimasti contromano. Quando la radio gli ha comunicato il risultato, la risposta è stata secca: “Niente male come primo giro”. Il ritmo frenetico ha trasformato una gara apparentemente persa in una sfida gestibile, facendo scattare la competitività del pilota.

La rimonta definitiva: 14 giri in 35 minuti

Con la prima tornata ormai superata, Verstappen ha mantenuto costante un ritmo di sorpassi che lo ha portato, giro dopo giro, sempre più in testa. Dopo aver eliminato la metà del campo, il campione olandese ha iniziato a concentrare le sue energie sui ultimi tre concorrenti. In una manovra quasi spettacolare, ha superato gli ultimi avversari quasi simultaneamente, chiudendo la gara senza alcun rallentamento. Il cronometro segnava 35 minuti al completamento dei 14 giri ben al di sotto del limite massimo di 30 giri previsto dal regolamento.

Dati tecnici e supporto radio

Durante la corsa, Verstappen ha ricevuto dati in tempo reale via radio, un elemento che ha definito una bella idea. Le informazioni sul tempo di giro, la posizione dei concorrenti e le condizioni della pista hanno permesso al campione di adattare la sua strategia al volo. Il tracciato, giudicato bellissimo e ben disegnato ha contribuito a rendere la gara fluida, consentendo al pilota di sfruttare al massimo le sue capacità di guida, ricordandogli le corse di quando era ragazzino.

Reazioni, impatto stagionale e la prima vittoria dell’anno

Alla conclusione dell’evento, Verstappen ha definito l’impresa “la sua migliore gara fino ad ora” e ha scherzato sul fatto che si trattava della sua “prima vittoria dell’anno”. Le parole sono arrivate in un momento delicato per la sua stagione in Formula 1, dove il campione è ancora a secco di vittorie e occupa il sesto posto nella classifica generale, dominata dalla Mercedes. Il risultato di Silverstone offre un impulso psicologico importante, dimostrando che la velocità e il controllo rimangono suoi punti di forza anche fuori dal contesto F1.

I partecipanti alla gara variavano da atleti professionisti a content creator, streamer e fan scelti in tutto il mondo. Il loro scopo era semplicemente resistere il più a lungo possibile all’arrivo del campione. Il fatto che molti di loro siano stati superati già al primo giro sottolinea quanto il karting sia ancora una disciplina naturale per Verstappen, capace di evidenziare la sua padronanza del veicolo più elementare.

Il risultato, registrato in soli 35 minuti, resterà nella memoria degli appassionati come una testimonianza della velocità, della determinazione e della capacità di adattamento di Max Verstappen sul circuito di Silverstone.