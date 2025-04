Volkswagen e l’innovazione dei motori ibridi e range extender

Un passo avanti verso l’elettrificazione

Con l’introduzione della nuova T-Roc, Volkswagen segna un’importante evoluzione nella sua gamma di motori, presentando un motore full hybrid. Questo rappresenta un ritorno significativo per la casa automobilistica, poiché l’ultima volta che un modello ibrido era stato lanciato risale alla Jetta del 2013. La scelta di ampliare la gamma di powertrain elettrificati non è solo una risposta alle crescenti richieste di sostenibilità, ma anche un tentativo di posizionarsi strategicamente nel mercato globale delle auto elettriche.

Range extender: una soluzione innovativa

Durante il Salone di Shanghai 2025, Martin Sander, responsabile vendite di Volkswagen, ha rivelato che l’azienda sta considerando l’adozione di sistemi range extender. Questa tecnologia combina un motore elettrico con un motore a combustione interna, quest’ultimo utilizzato esclusivamente per ricaricare le batterie. Oliver Blume, CEO di Volkswagen, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, affermando che un’auto con range extender può convincere anche gli scettici dell’elettrico, grazie a un’autonomia estesa che supera i limiti delle attuali auto elettriche.

Collaborazioni strategiche e sviluppo futuro

La Volkswagen ID. ERA, sviluppata in collaborazione con SAIC, è un esempio di come l’azienda stia cercando di adattarsi alle esigenze del mercato cinese, offrendo un’autonomia totale di 1.000 km grazie alla combinazione di motore a benzina ed elettrico. Tuttavia, per il mercato europeo, Volkswagen prevede di sviluppare soluzioni ex novo, piuttosto che utilizzare la piattaforma del SUV pensato per la Cina. Blume ha espresso la sua opinione sulla necessità di considerare queste tecnologie in Europa, soprattutto in vista delle normative future che limiteranno la vendita di auto a benzina e diesel dopo il 2035.

Il mercato europeo, attualmente, è carente di proposte di auto elettriche con range extender, a differenza della Cina, dove modelli come la Leapmotor C10 REEV e la Mazda MX-30 R-EV stanno guadagnando popolarità. Anche negli Stati Uniti, l’interesse per i veicoli con range extender sta crescendo, con l’introduzione di modelli come il Ram 1500 Ramcharger e la Genesis GV70. Inoltre, Ford ha manifestato interesse per questa tecnologia, con piani per montare motori range extender su SUV e pick-up.