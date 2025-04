Introduzione ai nuovi concept ID di Volkswagen

Volkswagen ha recentemente svelato tre nuovi concept al Salone di Shanghai 2025, progettati esclusivamente per il mercato cinese. Questi modelli, denominati ID. AURA, ID. ERA e ID. EVO, rappresentano un passo significativo nella strategia della casa automobilistica tedesca, che mira a soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori cinesi. Con l’obiettivo di lanciare oltre 30 nuovi modelli entro il 2027, Volkswagen sta investendo fortemente nella mobilità elettrica e nelle tecnologie avanzate.

Design e tecnologia dei nuovi modelli

I nuovi concept ID sono stati sviluppati in collaborazione con le joint venture FAW, SAIC e Anhui, e sono caratterizzati da un design innovativo e da tecnologie all’avanguardia. Ogni modello è stato progettato tenendo conto delle preferenze dei clienti cinesi, che richiedono veicoli spaziosi e di alta qualità. Ad esempio, l’ID. ERA è un SUV di grandi dimensioni con tre file di sedili e un powertrain elettrico dotato di range extender, in grado di garantire un’autonomia totale superiore ai 1.000 km. Questo modello è un chiaro esempio di come Volkswagen stia cercando di combinare funzionalità e comfort per i passeggeri.

Focus sui modelli ID. AURA e ID. EVO

L’ID. AURA, un’auto compatta, è il primo modello a utilizzare la nuova Compact Main Platform (CMP) e integra un’interfaccia utente ispirata agli smartphone, rendendo l’esperienza di guida più intuitiva. Inoltre, è dotata di un assistente AI umanoide che consente un controllo naturale delle funzioni di bordo. D’altra parte, l’ID. EVO si rivolge a un pubblico giovane e alla moda, offrendo un design accattivante e una piattaforma a 800 volt che supporta aggiornamenti over-the-air e servizi digitali avanzati. Questi modelli non solo soddisfano le aspettative in termini di prestazioni, ma si allineano anche con le tendenze di consumo moderne.

Strategia di Volkswagen in Cina

La strategia di Volkswagen, definita ‘In China, for China’, evidenzia l’importanza del mercato cinese per il futuro dell’azienda. Con un ciclo di progettazione ridotto a soli 34 mesi, Volkswagen sta dimostrando la sua capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato. Andreas Mindt, capo del design, ha sottolineato che l’ID. Code ha rappresentato il punto di partenza per un nuovo linguaggio stilistico, evoluto per soddisfare le aspettative dei clienti cinesi. Con l’intenzione di mantenere la leadership tra i costruttori stranieri in Cina, Volkswagen si prepara a lanciare una gamma diversificata di veicoli, inclusi modelli full electric e ibridi plug-in.