Un modello strategico per Volkswagen, pronto a sfidare i leader di mercato in Brasile.

Introduzione alla Volkswagen Tera

Volkswagen ha scelto il Carnevale di Rio per svelare la sua ultima creazione: la Volkswagen Tera, un SUV compatto progettato specificamente per il mercato brasiliano. Questo modello rappresenta un passo importante per la casa automobilistica tedesca, che mira a conquistare un segmento di mercato sempre più competitivo, dove si scontrerà con modelli di successo come il Fiat Pulse e il Nissan Kicks.

Design e caratteristiche esterne

La Volkswagen Tera si distingue per un design audace e moderno, che riprende elementi della gamma globale Volkswagen. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici orizzontali, uniti da un elegante elemento cromato, mentre le ampie prese d’aria laterali conferiscono un aspetto robusto. La griglia inferiore, con un disegno a nido d’ape, e i gusci degli specchietti retrovisori, unici per questo modello, completano un look distintivo. Le linee muscolose e i passaruota leggermente allargati conferiscono alla Tera una presenza imponente sulla strada.

Interni e tecnologia

All’interno, la Volkswagen Tera offre un ambiente classico e funzionale, con un monitor centrale posizionato in alto e una strumentazione digitale che facilita l’interazione con il conducente. Tra le opzioni disponibili, spicca la piastra a induzione per la ricarica wireless dello smartphone, un elemento che risponde alle esigenze di connettività degli automobilisti moderni. Anche se i dettagli sulle motorizzazioni sono ancora parziali, si prevede che il SUV sarà equipaggiato con un motore 1.0 turbo a 3 cilindri, capace di erogare 116 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore.

Strategia di mercato e prospettive future

La Volkswagen Tera si posiziona come l’entry level della gamma SUV Volkswagen, con un prezzo compreso tra 100.000 e 140.000 reais (circa 16.000 – 22.000 euro). Questo posizionamento strategico potrebbe influenzare la commercializzazione di altri modelli, come alcune versioni della Polo. Attualmente, Volkswagen non ha annunciato piani per esportare la Tera in altri mercati, ma l’esperienza con la Taigo, inizialmente progettata per il Sud America e poi introdotta in Europa, lascia aperte possibilità future. La Tera potrebbe quindi rappresentare non solo un’opportunità per il mercato brasiliano, ma anche un potenziale successo internazionale.