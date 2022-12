Volvo ha appena registrato il nome C60. Quest'ultimo potrebbe essere utilizzato per un SUV coupé con un motore 100% elettrico.

Volvo ha appena registrato il nome C60. L’ex capo di Volvo voleva sostituire i nomi alfanumerici con nomi “veri”. Ma Jim Rowan, il nuovo capo, ha respinto questa idea. Da un lato, secondo lui, i nomi attuali sono ben noti, dall’altro il sistema permette di agganciare meglio i nuovi veicoli elettrici alla gamma.

Ad esempio, la nuova ammiraglia elettrica di Volvo si chiama EX90, creando un ovvio collegamento con la XC90.

Nuova Volvo C60: caratteristiche, design, motori

Una volta presa la decisione di attenersi a una lettera che descrive il tipo di veicolo e a un numero che riflette le dimensioni, Volvo ha registrato una serie di nuove combinazioni di lettere e numeri per proteggerne l’uso… soprattutto perché molti marchi hanno un sistema di denominazione simile.

Qualche settimana fa, ad esempio, il marchio ha registrato EC40, EXC40, EXC60, EXC90, oppure ES60, ES90, EV60, EV90. E continua. Il media CarBuzz ha rilevato la registrazione della C60. Ma nel documento ufficiale che attesta la proprietà del nome, non è necessario specificare l’uso che ne verrà fatto.

Quindi non si sa quale veicolo potrebbe essere, se esiste, perché non è garantito. Ma se il C60 è in programma, immaginiamo che sarà un fratello maggiore del C40.

Quest’ultima è una variante coupé della XC40. La C60 sarebbe quindi l’equivalente coupé della XC60 (dubitiamo che Volvo torni al mercato delle coupé a due porte). La macchina sarebbe in concorrenza con la BMW X4.

E come la C40, la C60 avrà un motore 100% elettrico. Inoltre, altre voci suggeriscono che la nuova generazione della X4 sarà solo elettrica! Insomma, siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e vi avviseremo non appena scopriremo informazioni aggiuntive.

